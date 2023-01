ȘAPTE ANI de când Bogdan Medrea a urcat la Ceruri

Email the Author

O banală răceală netratată la timp a dus la o mare pierdere pentru fotbalul vâlcean. S-a întâmplat într-o seară de miercuri, 27 ianuarie 2016, când, la numai 44 de ani, Bogdan MEDREA a trecut la cele veșnice. Președintele fostei echipe de fotbal CS Municipal Râmnicu Vâlcea a decedat într-un spital din București, acolo unde fusese internat în stare gravă, după ce suferise un atac cerebral. Acesta fusese provocat de un edem pulmonar, la rândul său survenit în urma unei banale răceli care nu a fost tratată la timp. În ultimele două săptămâni din viață, Bogdan MEDREA s-a aflat în comă indusă, medicii făcând tot posibilul să îl salveze. Din păcate, lupta lui Bogdan nu s-a încheiat cu o victorie, iar corpul său a pierdut cel mai important «meci». Președintele clubului râmnicean s-a stins într-un moment în care echipa de fotbal avea mare nevoie de aportul său, CSM luptându-se în acel sezon pentru o promovare istorică în Liga I. Din păcate, cum microbiștii nu pot uita, promovarea a fost ratată, iar echipa s-a desființat în vara acelui an 2016, rămas unul de tristă amintire. Și mai dureros a fost faptul că, în plan familial, Bogdan a lăsat o soție îndurerată, dar și un băiețel de numai cinci ani (acum are doisprezece ani), care abia va putea păstra câteva amintiri legate de cel care i-a fost tată.

