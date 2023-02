Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

În noaptea de 29 spre 30 ianuarie 2023, un pom fructifer aflat în imediata apropiere a Mănăstirii Frăsinei (numit Părul Sfântului Calinic) s-a rupt. Pomul era numit astfel deoarece se spune că ar fi fost plantat personal de către fostul episcop al Râmnicului, Calinic, ulterior canonizat. „Și la fel ar fi zis «atunci când părul nu o să mai fie în picioare, obștea se va împuțina, iar lăcașul va trece prin mari încercări»” , au anunțat călugării de Mănăstirea Frăsinei că ar fi spus Sfântul Calinic în urmă cu multe decenii. Nu am avea cum să ne dăm noi cu părerea dacă ruperea acestui pom fructifer are vreo legătură cu perioada tulbure pe care o traversează de mai bine de o lună Mănăstirea Frăsinei, însă cert rămâne faptul că dispariția părului a lăsat deja semne de întrebare în gândurile credincioșilor și ale călugărilor.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții februarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 « ian.