Să facem din Runcu o comună prosperă! GABRIEL RADU – candidatul PNL pentru Primăria Runcu

Programul electoral pentru localitatea Runcu

• Soluții de ajutorare a locuitorilor care momentan nu au niciun venit

• Regândirea strategiei de acordare a ajutoarelor sociale

• Pregătirea copiilor pentru fiecare an școlar cu rechizite si ghiozdan, premierea copiilor, asigurarea de cadouri la serbările de Crăciun și de 8 Martie

• Modernizarea drumurilor prin împietruirea și asfaltarea ulițelor sătești și realizarea de rigole și podețe acolo unde situația o impune

• Reabilitarea totală a drumului județean DJ 703F ce tranzitează comuna Runcu cu covor asfaltic, făcându-se legătura cu județul Argeș, printr-o buna colaborare cu Consiliul Județean

• Reabilitarea drumului de legătura dintre comuna Runcu și comuna Tigveni

Cadastrarea gratuită a terenurilor din comună cu finanțare europeană. Una dintre problemele comunei Runcu este faptul că majoritatea locuitorilor întâmpină dificultăți în vânzarea proprietăților, deoarece nu dețin acte de proprietate (au terenurile la rol). În plus, nu sunt stabilite limitele dintre proprietăți, locuitorii nu își permit măsurarea terenurilor (pentru care se cer prețuri ridicate de firmele private specializate în acest domeniu) și de foarte multe ori apar conflicte între vecini.

• Transparență în administrație. Site-ul Primăriei ar trebui regândit și rearanjat astfel încât să fie ușor de utilizat și să prezinte concis informațiile de interes public si actele necesare pentru anumite operațiuni (în format electronic). Angajarea în sectorul public local trebuie să se facă pe bază de concurs și nu pe alte considerente. În acest sens, e nevoie de ședințe periodice cu locuitorii comunei în cadrul Primăriei pentru o mai bună comunicare și pentru a veni in sprijinul fiecăruia.

• Înființare „Departament fonduri europene”. Eu consider că orice Primărie ar trebui să aibă în cadrul ei cel puțin o persoană specializată în atragerea de fonduri europene

• Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public

• Extinderea rețelei de apă în toate satele și posibilitatea de racordare a celor care încă nu sunt racordați

• Amenajarea și întreținerea terenului de spor

• Încurajarea agriculturii și a micilor întreprinzători. Vom valorifica resursele proprii înființând un centru de colectare a fructelor, legumelor și laptelui colaborând cu fermieri comunei

• Căminul cultural este un bun al comunei, ce va sta la dispoziția oricărui cetățean pentru organizarea de evenimente, zile festive, încheieri de an

• Serbările runcenilor, începând de vineri până duminică, prin amenajarea unei scene fixe în zona Lacul Lung

• Vom fi aproape de preoții din parohiile comunei Runcu pentru a le acorda sprijinul necesar la întreținerea lăcașurilor de cult

Mesajul candidatului Gabriel Radu pentru runceni

Sunt un gospodar priceput, hotărât, puternic, capabil sa fac din Comuna Runcu o comuna prospera. Consider ca schimbarea începe cu fiecare dintre noi și doar împreuna cu d-voastră putem reuși să întinerim comuna și să facem primul pas către o comuna europeana.

Am ales o echipă de consilieri capabilă și competentă care îmi va fi alături pentru a putea îndeplini obiectivele propuse:

1.Radu Gabriel – apicultor

2.Beșliu Gheorghe Narcis – șofer

3.Apostol Ioan – constructor

4.Vîlcu Gheorghe Iulian – lucrător comercial

5.Căpuș Ion – agricultor

6.Ilie Dragoș Gheorghe – programator IT

7.Eftemie Ion – profesor

8.Radu Gheorghe – pensionar

9.Ilie Camelia Elena – educator

10.Gheorghe Gabriel – mecanic auto

11.Rădulescu Cosmin Constantin – agricultor

12.Georgescu Valentin – agent de securitate.

