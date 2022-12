S-AU SEMNAT CONTRACTE PENTRU REABILITAREA TERMICĂ a șapte blocuri de locuințe din Râmnicu Vâlcea. LISTA COMPLETĂ

Email the Author

• fondurile pentru reabilitarea acestor imobile (63 milioane de lei) sunt alocate prin PNRR • sediul Primăriei Râmnicului va fi, de asemenea, eficientizat energetic Joi, 8 decembrie 2022, în București, primarul Mircia Gutău a semnat patru contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acestea vizează creșterea eficienței energetice și alte lucrări de reabilitare pentru șapte blocuri de locuințe din Râmnic, precum și pentru sediul Primăriei din strada General Praporgescu. Blocurile vizate și valoarea finanțărilor obținute sunt: • bloc R24 , strada Republicii nr. 10 – 5,12 mil. lei; • bloc V1 , strada General Magheru nr. 1 – 31,6 mil. lei (pe lângă lucrările de eficientizare energetică, la acest imobil se vor executa și lucrări de consolidare seismică); • lotul format din bloc 93 , strada Dr. Hacman nr. 18, bloc 11 , aleea Privighetorii nr. 4, bloc O1 – strada Remus Bellu nr. 5, bloc P1 – strada Regina Maria nr. 25 și bloc D2 – Calea lui Traian nr. 147 – 20,4 mil. lei; • lucrări similare se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului – 6,5 mil. lei. Municipalitatea Râmnicului mai are depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) o serie de proiecte în cadrul Componentei 5 din PNRR – „Valul Renovării”, aflate în diverse stadii de evaluare sau aprobare. Acestea vizează creșterea eficienței energetice pentru alte 17 blocuri, 11 unități școlare și două clădiri publice. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

