S-A VINDECAT DE COVID și a ales să doneze plasmă!

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea (IJJ) au informat, prin intermediul unui material de presă, despre fapta voluntară a plutonierului major Mihai Alexie, confirmat pozitiv cu COVID-19 (în prezent vindecat) de a dona plasmă. Deşi a manifestat forme uşoare ale bolii, suferinţa provocată de acest virus altor persoane l-a determinat să meargă la Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea şi să doneze plasmă.

„Ce m-a determinat să donez plasmă? În primul rând m-am gândit la familia mea şi la persoanele dragi mie! Dacă ar fi avut nevoie de plasmă, poate era cineva dispus să doneze. În ceea ce mă priveşte, pot spune că m-am numărat printre cei norocoşi. Am manifestat simptome uşoare ale bolii şi nu a fost nevoie de internare în spital. Sunt bucuros că am putut să ajut, iar faptul că plasma prelevată de la mine poate salva viaţa cuiva, mă face să fiu optimist în lupta cu acest inamic invizibil. Prin gestul meu vreau să îndemn şi alte persoane care s-au vindecat de COVID-19 să meargă să doneze plasmă. Consider că este un ajutor dat atât pacienţilor, cât şi medicilor”, a declarat plutonierul major Mihai Alexie.

Pe această cale, reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea vă îndeamnă să urmaţi exemplul lui Mihai Alexie pentru a salva cât mai multe vieţi!

• Material realizat cu sprijinul IJJ Vâlcea