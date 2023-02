S-A STINS RĂZVAN THEODORESCU, vicepreședinte al Academiei Române, critic de artă, prieten al Vâlcii

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Așa cum am amintit mai sus, Răzvan Theodorescu a desfășurat o bogată activitate publicistică în care a tratat inclusiv subiecte legate de cultura vâlceană. Spre exemplu, printre altele, în anul 1966, la Editura Meridiane, a publicat lucrarea intitulată „Mănăstirea Bistriţa” . Academicianul Răzvan Theodorescu a publicat, în reviste din ţară şi din străinătate, peste 600 de studii şi articole științifice dedicate artei şi civilizaţiei vechi româneşti şi sud-est europene A fost raportor al unor congrese naţionale şi internaţionale de istorie, istoria artei, bizantinologie. A fost, de asemenea, preocupat de popularizarea artei și științei și a conceput vreme de peste trei decenii articole pentru celebra emisiune „Teleenciclopedia”, transmisă de Televiziunea Națională. Începând cu anul 2021 realiza, la o televiziune private, emisiunea permanentă „Istorii neștiute”.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții februarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 « ian.