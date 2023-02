S-A SEMNAT CONTRACTUL în valoare de milioane de euro pentru modernizarea Spitalului Mihăești

Vineri, 10 februarie 2023, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat contractul de lucrări pentru o investiție ce vizează îmbunătățirea condițiilor de siguranță a pacienților în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” din comuna Mihăești. Proiectul, care se va implementa cu fonduri europene, are un termen de execuție de 12 luni (din care două luni pentru proiectare). Acesta are drept scop asigurarea condițiilor privind securitatea la incendiu, îmbunătățirea infrastructurii electrice și a infrastructurii de fluide medicale.

Contractul de lucrări la care facem referire are o valoare de 10.172.707 lei (circa 2,1 milioane euro) și presupune montarea, la cele două locații ale spitalului, a următoarelor sisteme și instalații:

• două sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală;

• două sisteme de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen;

• două instalații de producere și distribuție fluide medicale, respectiv oxigen și vacuum;

• două sisteme informatice pentru monitorizarea și gestiunea fluidelor medicale în spital.

De asemenea, tot prin acest proiect va fi reabilitată rețeaua de alimentare cu energie electrică în toate saloanele de îngrijire a bolnavilor.

Constantin Rădulescu: „Vom implementa un proiect similar și la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea”

„Am semnat contractual pentru noi investiții, în valoare de 2,1 milioane euro, la Spitalul Mihăești! Am promis că vom moderniza toate spitalele aflate în coordonarea Consiliului Județean Vâlcea și ne ținem de cuvânt! Facem toate aceste investiții pentru că ne dorim ca pacienții să fie tratați în condiții de siguranță. Vom implementa un proiect similar și la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.