S-a reluat circulația pe DJ 678 A, sector Galicea, în punctul „La Fântâna lui Cuza”

Miercuri, 23 septembrie, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a venit cu informații foarte importante pentru locuitorii din Galicea (partea dinspre comuna Nicolae Bălcescu). Aici, în ultima perioadă, s-a desfășurat o lucrare de infrastructură destul de complicată, ce a presupus executarea a sute de drenuri și sute de coloane din beton armat. Acestea au fost turnate la adâncimi cuprinse între 12 și 24 metri pentru a oferi drumului rezistență în timp. Vestea bună este aceea că, în zonă, a fost reluată circulația rutieră pe sectorul de drum care a fost închis în timpul desfășurării acestor ample lucrări. Oamenii trebuie să știe că lucrările vor continua, iar la final lor, drumul care pleacă din Tătarani (DN 64), trece prin Galicea, Nicolae Bălcescu și ajunge în DN7, la Milcoiu, va fi modernizat de la un capăt la altul.

Lucrările au presupus un consum mare de beton, asfalt, fier

și alte materiale de construcții

Despre lucrările care s-au desfășurat în zona «Fântânii lui Cuza» din comuna Galicea, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a oferit mai multe informații: „Este încă un lucru important pe care ni l-am propus să îl facem și, iată, ne ținem de cuvânt. La «Fântâna cu trei țevi» era o problemă, în sensul că drumul era foarte deteriorat. Efectiv, drumul era surpat, cum spun oamenii. Ei bine, astăzi (n. red. 23 septembrie) iată că am niște cifre importante. În această zonă, la Galicea, s-au făcut lucrări care nu se mai făcuseră de zeci de ani. Pe acest drum, 678 A, se fac lucrări de la Tătărani, din Mihăești, mergem pe teritoriul comunei Galicea, Nicolae Bălcescu și ieșim la Milcoiu. Tot drumul va fi reabilitat! Veți vedea pe acest drum o investiție importantă și mă refer la stația de asfalt, pe care o să o montăm undeva la jumătate lunii octombrie. Asta înseamnă că vom avea asfaltul nostru, produs de RAJDP pentru drumurile județene pe care, așa cum am spus, le asfaltăm în totalitate. Dar, vreau să vă prezint câteva cifre despre ce a reprezentat această investiție la «Fântâna lui Cuza». Acesta este drumul lui Cuza pentru că aici, la această fântână, se oprea domnitorul Cuza și bea apă, se odihnea. Ei bine, 3.000 de metri cubi de beton, 220 de coloane s-au forat la adâncimi între 12 și 24 de metri, s-au făcut drenuri pe 480 de metri și 10.000 de metri cubi de încărcătură. Drumul a trebuit stabilizat, l-am pus la punct. Am luat toată apa din acest drum, pentru că sunt izvoare și de aceea se întâmpla, indiferent cât asfalt puneai, drumul o lua spre Olt. Acum am făcut un drum trainic, un drum bun. De astăzi (n. red. 23 septembrie) se reia circulația pe drumul din Galicea, la «Fântâna cu trei țevi», iar acesta este un aspect important pentru toată această parte de județ”.

