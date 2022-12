RUTIERII AU IEȘIT DIN BIROURI. Au aplicat zeci de amenzi în timpul controalelor!

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea ne-au anunțat că, în cursul zilei de joi, 9 decembrie 2022 în intervalul orar 18.00-21.00, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier și Formațiunii Rutiere Băbeni au organizat și desfășurat o acțiune de tip ,,BLITZ” (atât în orașul Băbeni, cât și în localitățile arondate). Activitățile polițienești au fost efectuate atât pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze de accidente rutiere, cum ar fi conducerea sub influența băuturilor alcoolice/ substanțelor psihoactive și conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.