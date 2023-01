ROTARY CLUB RÂMNIC A SĂRBĂTORIT CRĂCIUNUL cu micuţii ucrainieni refugiaţi în Vâlcea

Email the Author

În preajma Naşterii Domnului, Rotary Club Râmnic a organizat o serbare de Crăciun pentru cei aproximatix 200 de copilaşi care sunt găzduiţi în judeţul Vâlcea de la începutul războiului declanşat la 24 februarie 2022 După expoziţia inaugurată în debutul lunii octombrie la Muzeul de Istorie, cel mai tânăr club Rotary din judeţul nostru şi-a continuat seria eforturilor dedicate cauzei refugiaţilor printr-o seară specială pentru sutele de copii goniţi de invazia ruşilor. Vreme de două ceasuri, zâmbetele copiilor adăpostiţi la Olăneşti au adus uitarea tragediei care i-a gonit de acasă împreună cu mamele şi bunicile lor pentru cine ştie cât timp. Prezenţa voioasă a Moşului încărcat de cadouri cum nu se poate mai dulci le-a însufleţit acest Crăciun pe care nu-l vor putea uita niciodată. Dorinţa lor comună a fost ca, la anul, Rotary Club Râmnic să fie invitatul Moşului, iar ei şi familiile lor, gazde, înapoi în Ucraina liberă şi întreagă. „Sunt lucruri care pot fi scrise și spuse! Sunt lucruri pe care le faci din inimă și pentru că iubești tot ceea ce este uman și plin de adevăr în societate. Nu strigi și nu urli ca să fi văzut pentru că Universul te vede și te ajută pentru că simte asta! Magia Crăciunului este universală, iar Moș Crăciun este autotvăzător pentru că toți copiii lumii sunt ai lui în ziua de Crăciun. Cu mic, cu mare, copiii refugiați din Ucraina au fost vizitați de Moș Crăciun. Bucuria lor a fost magică pentru că sunt îngeri pe pământ, nevinovați și plini de sinceritate, fară răutăți și fară frustrări! Bucurați-vă de această energie a copiilor așa cum am făcut-o noi și nu uitați să zâmbiți, să fiți darnici, să fiți încrezători și să dăruiți iubire!” , au fost cuvintele alese de organizatorii rotarieni ai serbării.

