Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Am constatat că toate atribuțiunile principale ale Camerei de Comerț și Industrie a României nu au fost respectate conform legii. Am cerut conducerii CCIR să lucreze pe litera legii și să revină la cursul normal. Acest lucru nu s-a întâmplat. Plângerea penală a fost făcută imediat după Adunarea Generală din luna decembrie 2022, iar procesul civil a demarat din luna ianuarie 2023. • Valentin CISMARU, președinte Camera de Comerț și Industrie Vâlcea

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.