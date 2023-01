Email the Author

Precipitațiile abundente din ultimele zile au produs o alunecare de teren pe Drumul Județean 658, în comuna Muereasca, chiar în apropierea Mănăstirii Frăsinei. În urmă cu 12 ani, aici s-a realizat o lucrare de stabilizare a zonei, însă ploile abundente au dus la înfundarea drenurilor. S-a creat o diferență de nivel care a dus la deteriorarea platformei drumului pe o lungime de circa 50 metri. Am fost la fața locului și încercăm să identificăm cele mai bune soluții pentru remedierea problemei. • Constantin RĂDULESCU, președinte CJ Vâlcea

