Prima ediție a simpozionului de atestare documentară a localității Bujoreni a avut loc la Căminul Cultural din satul Gura Văii. Am serbat 631 de ani de la prima menționare documentară a comunei noastre în hrisovul domnitorului Țării Românești, Mircea cel Bătrân. Am aflat în acest fel multe lucruri interesante despre istoria Bujoreniului, a fiecărui sat în parte. • Gheorghe GÎNGU, primar Bujoreni

