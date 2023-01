RoȘtire

Anul 2022 îl consider a fi fost unul al revenirii după șocul prin care am trecut cu toții în pandemia de Covid. 2022 nu a fost un an ușor! Războiul din Ucraina, inflația sau creșterile abrupte de prețuri sunt doar câteva din amenințările cu care am avut cu toții de-a face. Dar am reușit să depășim aceste piedici și, mai mult, am pus bazele unor proiecte extraordinare pentru perioada ce va urma.

• Mircia GUTĂU, primar Râmnicu Vâlcea

