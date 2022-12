Email the Author

Ne dorim să facem performanță și să avem cât mai mulți campioni care să activeze la clubul Consiliului Județean Vâlcea. În acest sens, am demarat procedurile pentru a prelua Baza sportivă Hidroelectrica din Râmnicu Vâlcea, care, în prezent, este închisă. Această bază sportivă ar putea fi locul potrivit unde sportivii noștri să își desfășoare activitățile. • Constantin RĂDULESCU, președintele Consiliului Județean Vâlcea

