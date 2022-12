Email the Author

Vrem să salvăm vieți în Vâlcea și de aceea vom continua să dotăm cu aparatură medicală spitalele din județ. Spun mereu asta pentru că ne dorim ca vâlcenii să aibă parte de servicii medicale la standarde înalte. Recent, am avut încă o investiție de ultimă generație la Spitalul Județean din Râmnicu Vâlcea. Mă refer la microscopul robotizat care va ajuta chirurgul să crească șansele de reușită ale unei intervenții, deci și șansele la viață ale pacientului. • Constantin RĂDULESCU, președintele Consiliului Județean Vâlcea

