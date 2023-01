Romsilva: „TRANSPARENȚĂ TOTALĂ la vânzarea de lemn”. Cât costă un metru cub?

Email the Author

„Licitația principală s-a derulat în lunile noiembrie și decembrie, la nivelul direcțiilor silvice, prin intermediul platformei electronice de licitații, care asigură transparență totală, reducerea birocrației, echidistanță, acces nelimitat ca număr de participanți, precum și condiții sporite de concurențialitate. Prețul mediu de pornire în cadrul licitației principale, pentru lemnul oferit pe picior, a fost de 269,91 lei/metru cub, iar prețul mediu de adjudecare a fost de 410,22 lei/metru cub, cu 5% mai mare decât prețul mediu obținut anul trecut. Menționăm că Regia Națională a Pădurilor va pune pe piață în acest an un volum de 10 milioane de metri cubi recoltați din pădurile proprietatea publică a statului, din care 50% va fi valorificat ca lemn fasonat, exploatat prin forțe proprii sau contracte de prestări servicii de exploatare forestieră, și 50% prin licitații de vânzare a lemnului pe picior, urmând ca acesta să fie exploatat și valorificat de către agenții economici atestați” , ne-au anunțat reprezentanții instituției conduse de vâlceanul Daniel Nicolăescu.

