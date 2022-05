Rezultatele concursului „Rădăcini”, ediția a III-a, „Misterele Trovanților”

Email the Author

Email the Author

About Marius Ciutacu,

După cum vă anunțam și anterior, cele mai tinere și talentate condeie s-au confruntat la ediția a III-a a concursului de creație literară „Rădăcini”, organizat de Biblioteca Publică „General Nicolae Ciobanu” cu sprijinul Primăriei Costești și al Consiliului Local Costești cu scopul de a stimula creaţia literară nu numai în rândul copiilor de vârstă școlară ci și a adolescenților și a tuturor celor care indiferent de vârstă se întorc adesea, măcar cu gândul, „La obârșie, la izvoare”, la locurile copilăriei lor. Concursul aduce un omagiu tuturor fiilor satului Costești de Vâlcea care au încercat de-a lungul timpului, să facă cunoscut, prin scris, numele acestuia: artistul și animatorul cultural Constantin Popian, istoricul Aurelian Sacerdoțeanu, director al Arhivelor Naționale ale României, gr. de brig. Nicolae Ciobanu, istoric și profesor la Academia de Înalte Studii Militare „Carol I” din București, Nicolae Chipurici, monograf și director al Direcției Județene Mehedinți al Arhivelor Naționale sau de Nicolae Făulete, profesor și monograf, profesorul Ion Catrina, scriitor, inginerul Petre Dinulică, poet, inginerul Dumitru Bondoc, monograf. Concursul se adresează următoarelor categorii de elevi: clasele IV – VI, clasele VII – VIII, clasele IX –XII, absolvenți de liceu (fără limită de vârstă). Proză scurtă – „Legendele Trovanților” – a fost tema celei de a III-a ediții a concursului de anul acesta prin care participanții şi-au putut pune la încercare imaginația, pornind de la denumirile locurilor alese de organizatorii concursului din bogata toponimie a comunei Costești: 1.Calea cu ciocanele – potecă îngustă pe versantul muntelui, cu pietre greu de trecut 2.Cheile Bistriţei – loc strâmt, pe unde curge pârâul Bistriţa, cu stânci calcaroase şi abrupte 3.Cârlige – loc îngust, cu teren accidentat, în Cheile Costeşti, la nordul satului Pietreni) 4.Patruzeci şi patru de izvoare – loc situat la poalele Muntelui Buila, în Pietreni, unde ies, după unele însemnări, 44 izvoare 5.Rovine – loc şes, mlăştinos, în cătunul Ferigile 6.Sacii cu Lână – stânci de forma unor saci umpluţi cu lână, aflate în apropierea apei Prislop (Costeşti) 7.Piatra cu foc – pe o culme mică de munte, se află pietre cu mică, care în bătaia razelor soarelui, dau impresia ca ar fi foc; după altă părere este o ieșitură mică din stâncă, unde oamenii se adăposteau de ploaie şi făceau focul 8.Jariştea Plaiului – loc unde un incendiu puternic a ars totul în cale 9.Faţa cu Paltini – pantă cu paltini mulţi 10.Izvoru lui Nicolae – izvor 11.Pă Calea Domnească (sau Drumul Doamnei) – drum făcut pe culmea muntelui, pentru acces la Muntele Văleanu 12.Poiana Basarab 13.Valea Căpriorii – vale pe unde umblă căprioare 14.Valea Lupului – vale, trecătoare de lupi 15.Valea Morii – vale în Pietreni, cu apă permanentă, unde în trecut a fost o moară 16.Valea Stuparului – vale lângă un loc însorit, cu mulţi tei, unde se duceau stupi 17.La Crucea lui Matei – loc izolat unde s-a găsit o cruce de piatră, aşezată de Matei Basarab odată cu zidirea mânăstirii Arnota 18.La Copacii cu Masă – o poieniţă unde demult a fost un copac mare, unde se spune că luau masa haiducii 19.La Colţu cu Toaca – o peşteră, loc de refugiu cu semnal 20.Păzuica Jupâneselor – loc cu scobitură sub stâncă, unde erau duse fetele pentru a fi ferite de primejdie 21.Piscul Turcilor – pisc în apropiere de mânăstirea Bistriţa, unde se află mormintele turcilor veniţi aici 22.Piatra Dragnei – o stâncă pe versantul muntelui din nordul comunei, de pe care s-a aruncat o fată numită Dragna, pentru a nu cădea în mâinile tătarilor (sau ale turcilor) La grupa elevi, clasele IV-VI: primul premiu i-a revenit lui Șontrop Ilie Remi Denis, Trovanții, și Șude Constantin Călin, Trovanții. Locul al II-lea: Ungureanu Petruța, Legenda Trovanților, și Măgureanu Daria, Muzeul Trovanților. Locul al III-lea: Leșan Cristina, Trovanții, și Muntean Jonela Simona, Pietrele uimitoare. La Grupa 18+, Premiul „Rădăcini”, Baciu Bogdana, București – „Trovanții”. Locul I – Baciu Bogdana, București – Trovanții din viața mea, locul al II-lea – Macovei Lelioara, Trovantul însemnat și locul al III-lea – Enculescu Nicoleta, Legenda Trovanților. Mențiune 1: Lăzărescu Luiza, Povestea garguiului, Baciu Bogdana, Toamna pietrelor ce cresc în munte. Mențiune 2: Lăzărescu Luiza, Evrika sau drumul puțin umblat, Tudorescu Diana, Legendele Trovanților Premii de participare: Macovei Lelioara, Dansul criantului, Ghiță Darius, Loteria fericirii – Legendele trovanților. Premiul acordat de Asociația Kogayon, în valoare de 500 lei, merge la Călin Constantin Șude.

