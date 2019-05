Rețea de gaze de 28 kilometri la Bujoreni

Primarul Gheorghe Gîngu de la Bujoreni are intenții cât se poate de serioase în privința introducerii rețelei de gaze naturale. „Am realizat deja toată documentaţia şi am obţinut aprobările şi avizele necesare. Am transmis Ministerului Finanţelor Publice sumele necesare acestui proiect. Este un proiect serios, care va primi un punctaj bun şi sper să se poată realiza în doi ani. În luna mai depunem întreaga documentaţie. Am avut în calcul şi faptul că localitatea noastră este în plină extindere şi că se construiesc mereu noi imobile”, a declarat edilul Gîngu. Din studiul de fezabilitate a reieșit un deviz de lucrări în valoarea de 9,8 milioane de lei noi ce privesc rețeaua pe 28 kilometri în satele Malu Alb, Olteni, Bujoreni, Lunca, Bogdănești, Gura Văii, Malu Vârtop. „Ne vom lega la magistrala Transgaz Rm. Vâlcea – Călimănești, care traversează localitatea noastră de la un capăt la altul”, a mai spus Gheorghe Gîngu.

