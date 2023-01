RESPINGEREA FINANȚĂRII PROIECTULUI centrului comunitar din Bujoreni bagă râcă în «glaciala» coaliție PNL-PSD din Vâlcea

Email the Author

Zilele trecute, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Filialei Vâlcea ai Partidului Național Liberal au informat că finanțarea pentru realizarea proiectului centrului comunitar din Bujoreni (care ar urma să deservească și cetățenii din comunele Dăești și Muereasca) a fost respins de Consiliul Județean Vâlcea. Mai exact, liberalii îl acuză pe președintele PSD Vâlcea și al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, că ar fi respins acest proiect în mod discreționar, fără a îl mai supune votului consilierilor județeni. Este încă o dovadă că, după cum spun, voalat, și liberalii în comunicatul lor, la Vâlcea, coaliția PNL-PSD (care la nivel național pare să funcționeze) scârțâie tare de tot și este mai înghețată decât vremea de afară. Punctul de vedere al liberalilor pe marginea acestui subiect este următorul: „În pofida succesului eforturilor făcute de premierul liberal Nicolae Ciucă la nivel central pentru funcționarea coaliției, la nivel local, PSD-iștii își permit să arate că nu și-au schimbat năravurile. Profitând de faptul că la nivelul Consiliului Județean are majoritatea și poziția de președinte prin Constantin Rădulescu, PSD administrează în mod discreționar resursele bugetare. Cel mai recent exemplu al acestui comportament este respingerea cofinanțării de către Consiliul Județean a centrului comunitar pentru comunele Bujoreni, Dăești, Muereasca. Solicitării făcute de către primarii liberali ai celor trei comune chiar la începutul anului – înainte de adoptarea bugetului pentru a da posibilitatea Consiliului Județean să includă cofinanțarea obiectivului în bugetul pe 2023 – i-a răspuns președintele Consiliului Județean printr-o adresă în care, deși se recunoaște importanța centrului comunitar, se respinge solicitarea cu motivarea că nu există sursă de finanțare în bugetul anului 2023. Aducem în atenția concetățenilor noștri vâlceni și, în special, în aceea a celor 10.000 de beneficiari ai proiectului faptul că președintele Consiliului Județean a respins în mod discreționar solicitarea primarilor liberali, fără a o supune aprobării consilierilor județeni așa cum prevede legea. Pentru a înțelege că, din nefericire, atitudinea PSD la nivel județean este una părtinitoare există exemple – cum este acela al centrului comunitar din comuna Racovița condusă de un primar PSD – în care majoritatea PSD a membrilor Consiliului Județean, în frunte cu președintele Constantin Rădulescu, a procedat cu totul diferit, supunând și aprobând solicitările de cofinanțare în Consiliul Județean. Acest comportament vădit părtinitor este incalificabil și nu mai poate continua. El discriminează nu doar reprezentanții PNL, ci, în primul rând, cetățenii județului din comunele conduse de aceștia; discriminează, în mod ironic, dacă nu ar fi trist, chiar votanții PSD din cele trei comune pentru consilierii județeni. Oricât de mare ar fi interesele păstrării coaliției cu PSD la nivel central, PNL Vâlcea va pune întotdeauna în față interesele cetățenilor și va denunța năravurile și comportamentele arbitrare la nivel local ale PSD-iștilor”. Așteptăm și punctul de vedere al social-democraților vâlceni cu privire la acest aspect, urmând să îl publicăm atunci când vom intra în posesia lui.

