RECUNOȘTINȚĂ pentru activitatea muzicală a grupului Antract

„Grupul rock s-a format în urmă cu foarte mulți ani la Râmnicu Vâlcea și este alcătuit astăzi din Adrian Ban (tobe), Bobiță Cătușanu (bass), Paul Radu (voce) și Ilie Manole Vlad (chitară). Antract este unul dintre numele importante din muzica românească actuală. Am înaintat Ministerului Culturii o interpelare, solicitându-i ministrului Lucian Romașcanu să includă grupul Antract pe lista de propuneri pe care o va face Administrației prezidențiale pentru acordarea titlurilor culturale, în prima lună a anului 2023. Solicitarea mea a pornit în mod oficial din Parlamentul României și are, iată, un răspuns. Sunt bucuros pentru fiecare dintre membri grupului Antract și pentru zecile și zecile de mii de spectatori, de melomani și de admiratori ai muzicii pe care au compus-o și pe care au interpretat-o pe multe scene de concert. Aplauzele publicului sunt deseori suficiente pentru a-i îndemna pe artiști să meargă mai departe. Este nevoie însă și de recunoașterea locală, regională și națională a contribuției lor la cultura care ne arată lumii pe toți deopotrivă, artiști și consumatori de cultură, la un moment dat. Mulțumesc ministrului Lucian Romașcanu pentru sprijin și pentru promptitudine. Mulțumesc grupului Antract pentru întreaga activitate muzicală și pentru că mi-a oferit prilejul de a contribui la prețuirea activității sale așa cum se cuvine, la nivel național” , a declarat Eugen Neață.

