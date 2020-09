Reconstruim comuna Șirineasa! DAN CĂTĂLIN SĂRARU – candidatul PNL pentru Șirineasa

Sunt născut în Rm. Vâlcea în data de 6 martie 1961. Părinții mei au fost învățători timp de 36 și 42 de ani la Școala Slăvitești și la Școala cu clasele I-VIII Șirineasa. Începând din 1967 am frecventat cursurile Școlii cu clasele I-VIII Șirineasa pe care le-am absolvit în anul 1975 cu media 10. Între anii 1975 și 1979 am fost elev al Liceului de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu” Râmnicu Vâlcea (în prezent – Colegiul Național „Alexandru Lahovari”), pe care l-am absolvit cu media 9,66 la examenul de bacalaureat. În vara anului 1979, după terminarea liceului, am reușit la examenul de admitere la Facultatea de matematică a Universității Timișoara (actuala Universitate de Vest Timișoara). În perioada septembrie 1979 – iunie 1980 am efectuat stagiul militar cu termen redus la U.M. 01338 Bobocu-Buzău, unitate de aviație. Între anii 1980-1984 am urmat cursurile Facultății de matematică de la Universitatea Timișoara pe care le-am absolvit cu media 10 la examenul de stat.

În vara anului 1984, în urma repartiției guvernamentale pe țară, cu media 9,54 am reușit să obțin post de profesor de matematică în municipiul Făgăraș, la Școala generală nr. 4. Între anii 1984-1991 am fost profesor de matematică la Școala generală nr.4 Făgăraș și la Liceul de chimie industrială Făgăraș. M-am căsătorit în anul 1989, soția Elena – Calonfira fiind învățătoare la aceeași școală cu mine. Avem împreună doi copii, Ioan-Cătălin de 30 de ani și Leonard- Constantin de 28 de ani, amândoi licențiați în învățământul de stat la Universitatea București- Administrarea afacerilor, respectiv UNEFS București-E.F.S.

În anul 1991 ne-am stabilit în comuna Șirineasa, unde locuim și în prezent. Între anii 1991-1996 am fost profesor la Liceul Industrial Băbeni și la Școala cu clasele I-VIII Șirineasa. În perioada 1992- 2002 am activat și în mediul privat fiind administrator, asociat unic sau asociat la două firme: SC Picnic Invest SRL și SC Romsagemis SRL, a doua având la un moment dat 18 angajați (permanenți și colaboratori). Din anul 2000 până în 2015 am fost primarul localității Șirineasa ales democratic de către populație succesiv în 2000, 2004, 2008 și 2012. În iunie 2015 mi-a încetat „de drept” mandatul pierzând un proces cu ANI, fiind declarat incompatibil pentru niște greșeli mărunte. În perioada 2015- 2016 am activat ca director sportiv la clubul de fotbal de Liga a II-a, CSM Rm. Vâlcea. În 2017- 2018 am fost administrator la SC Damila SRL. Între 2018 – prezent am revenit în învățământ fiind profesor de matematică la Liceul „George Țărnea” Băbeni, la Școala gimnazială Băbeni-Români și la Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino” Călimănești.

Sunt membru PNL din octombrie 1992, iar din 1996 am fost membru non-stop al Biroului Politic Teritorial al PNL Vâlcea până la sfârșitul anului 2016 (20 de ani). În perioada octombrie 2009 – octombrie 2013 am fost vicepreședinte PNL Vâlcea. Din ianuarie 2017 până în prezent sunt simplu membru PNL.

Realizări în cele patru mandate de primar

Promovarea proiectului „Alimentare cu apă comuna Șirineasa, județul Vâlcea” prin fonduri europene (Program Sapard) în 2003; introducerea rețelei de cablu tv în comuna Șirineasa (cu firma privată IMSAT Rm. Vâlcea în 2001); definitivarea punții pietonale (pod) peste Luncavăț în punctul „Balastieră” Slăvitești (toamna lui 2000); începerea asfaltării DC 122 Șirineasa-Slăvitești (2001); definitivarea proiectului de alimentare cu apă a localității (2005); promovarea proiectului „Canalizare și epurare ape menajere comuma Șirineasa, județ Vâlcea” prin fonduri guvernamentale (O.G.nr 7/ 2006); modernizări și dotări la toate școlile și grădinițele localității (fonduri europene- B.E.I și guvernamentale în toată perioada 2005- 2008); modernizări și dotări (centrale termice + întreaga instalație de încălzire) la cele două biserici ale localității (2007-2008); reconstrucție a podețului peste torentul Valea Aricioaiei distrus de inundații (septembrie 2005); mărire (dublare) a punții pietonale (podului) peste Luncavăț în punctul „Balastieră” Slăvitești (2006); reconstrucție punte peste Luncavăț în punctul „Ungureni” (septembrie 2007) distrusă de inundații; construcție dig de protecție a drenului alimentării cu apă a localității (fonduri europene- Sapard, 2006-2007); achiziție de mașini și utilaje (tractor, remorcă, ifron, troliu pentru tractor, rabă, buldoexcavator nou, două microbuze), în perioada 2006-2008; asfaltare în totalitate a DC122 Șirineasa- Slăvitești (primăvara lui 2008); promovarea proiectului de „Construcție bază sportivă comuna Șirineasa, jud. Vâlcea” ( toamna 2008); asfaltare DC121 Valea Mare-Slăvitești-Aricioaia – septembrie 2008 (parțial, până la Școala Slăvitești, 1,3 km); definitivarea proiectului de canalizare a localității (iunie 2011); contribuție importantă la asfaltarea parțială a DJ 677F Slăvitești-Șirineasa-Popești (din Coastă Coșari- magazin Ciorăști) în vara lui 2009, în colaborare cu CJ Vâlcea (investitorul lucrării); definitivare proiect „Construcție bază sportivă comuna Șirineasa, jud Vâlcea” (stadionul comunal) în septembrie 2013; promovare proiect „Asfaltare 7,018 kilometri drumuri comunale și sătești comuna Șirineasa, jud Vâlcea” prin OUG nr 28/ 2013; asfaltare „Uliță Ungureni” – septembrie 2013; asfaltare „Drum cimitir” septembrie 2013; asfaltare (parțială) DC118 Ciorăști- Valea Alunișului iulie 2014 (până la Firijba); construcție podeț peste Firijba pe DC 118 Ciorăști-Valea Alunișului iulie 2014; asfaltare „Uliță Guțan” mai 2015; asfaltare „Uliță Urzicuța” mai 2015; asfaltare „Uliță Stație de epurare1” (parțial) mai 2015; reconstrucție punte peste Luncavăț în punctul „ Valea Alunișului” în toamna anului 2014; reconstrucție, consolidare, protecție cu gabioane a podețului peste torentul „Valea Aricioaiei” în toamna anului 2014; construcție șanțuri dalate pe DC 121 zona Slăvitești – Aricioaia (700 ml) și pregătirea drumului pentru asfaltare (s-a asfaltat în toamna lui 2015 cu bani prevăzuți în bugetul local la începutul anului 2015); reconstrucție a acoperișului Căminului cultural Șirineasa în primăvara – vara lui 2014; contribuție importantă la „Asfaltare 3,025 kilometri pe DJ 677A Crețeni – Șirineasa” și consolidarea a trei alunecări de teren pe acest drum în zona „Islaz Urzicuța”, în colaborare cu CJ Vâlcea (investitorul lucrării).

Realizări culturale și sportive

Organizarea festivalului județean „Călușul vâlcean” începând cu anul 2009; achiziționarea de costume pentru formația de călușari a comunei în mai 2015; reînființarea echipei de fotbal a localității (februarie 1998) sub denumirea de AS Șirineasa și promovarea ei în liga a IV-a (liga de elită a fotbalului județean) în vara anului 2000; aceasta a activat non-stop în eșalonul de elită al fotbalului din județul Vâlcea până în 2013 când s-a transformat în CS Șirineasa; înființarea Clubului Sportiv Șirineasa – cu Certificat de identitate sportivă obținut la MTS (2013) și crearea unui club puternic la Șirineasa care avea să promoveze în liga a III-a în vara anului 2016; organizarea „Cupei Șirineasa” la fotbal în fiecare an începând cu 2002 (competiție între echipele satelor comunei).

Program pentru 2020-2024

1.Promovarea unei lucrări de introducere gaze naturale în comuna noastră prin programul cu fonduri europene, POIM-axa 8 (Program Operațional Infrastructură Mare), în parteneriat cu o altă localitate (sau cu două), pentru ca proiectul să aibă îndeplinite condițiile de eligibilitate (minim 1.000 de branșări inițiale, distanță maximă a celui mai îndepărtat branșament față de SRM, materiale noi de ultimă generație). „Bătălia” pentru promovarea unui astfel de proiect este crâncenă, iar Șirineasa a pierdut „primul tren”, întrucât un sfert din miliardul de euro dat de UE programului pentru România a fost alocat în acest an pentru localitățile cu primari care știu să se asocieze și să facă proiecte europene

2.Asfaltarea restului de ulițe neasfaltate în lungime totală de aproximativ 9 kilometri pe unul din programele aflate în derulare respectând strict condițiile de eligibilitate (toate ulițele să fie cuprinse în domeniul public, iar prețul asfaltării să fie unul corect, nu unul foarte mare)

3.Construcția de șanțuri dalate de-a lungul DJ 677 F Slăvitești – Șirineasa – Popești în zonele cu șanțuri naturale (de pământ) din satele Șirineasa și Ciorăști în parteneriat cu CJ Vâlcea – administratorul drumului (acest proiect este și în programul candidatului PNL la președinția CJ Vâlcea, Cristian Buican)

4.Construcția unui trotuar de-a lungul DJ 677 F pe raza satelor Șirineasa și Ciorăști pentru a nu mai fi periclitată integritatea fizică a pietonilor (în primul rând a copiilor), drumul fiind intens circulat (este cel mai circulat drum județean din județ)

5.Construcția unui pod cu două benzi de circulație peste Luncavăț în punctul „Balastieră” Slăvitești

6.Modernizarea în parteneriat cu operatorul zonal Apavil a sistemului de alimentare cu apă și canalizare prin atragere de fonduri europene (construcția unui puț suplimentar de adâncime pentru apă și a încă 2-3 stații de pompare pentru canalizare, pentru a se putea branșa și cei care în acest moment sunt „sub nivelul” conductei sau nu au rețea pe zona unde locuiesc)

7Asigurarea unei colectări a deșeurilor menajere la nivelul întregii comune (și pe ulițe, nu doar pe drumurile județene și comunale), după ce județul va avea un operator zonal unic în managementul deșeurilor

8.Modificare PUG prin cuprinderea în intravilan a tuturor zonelor în care există utilități (energie electrică, apă, canal, asfalt, eventual gaze naturale), pentru a facilita construcția de locuințe sau de obiective industriale

9.Construcția unei zone de agrement (a unui mic parc) în zona de centru a comunei

10.Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Șirineasa (acoperiș nou la localul „A”, reabilitare și modernizare centrale termice și auxiliarele acestora); definitivarea construcției din incinta curții școlii din partea de sud- vest (fostele ateliere școală); construcția unei săli de sport în zona Școlii gimnaziale; modernizare grădiniță

11.Salvarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare a Căminului cultural Șirineasa”, proiect aflat în impas datorită neimplicării actualei administrații, proiect aprobat la Ministerul Dezvoltării Regionale (prin Compania Națională de Investiții) sub numărul 511/RAC/22.10.2013

12.Reluarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la biserica „Sfântul Nicolae” din Șirineasa și la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Ciorăști și construirea a două săli de mese pentru parastase și a două capele mortuare la cele două biserici; reabilitarea bisericii vechi din cimitirul Șirineasa

13.Construcția unui teren de minifotbal sintetic în zona de centru a comunei; reconstrucția terenului de sport de la Școala gimnazială; reabilitarea suprafeței de joc (a gazonului) la „Stadionul comunal Șirineasa” și construcție acoperiș la tribună; înființarea unui puternic club de fotbal cu grupe de copii și juniori

14.Înființarea unei cantine pentru ajutarea cu o masă caldă a bătrânilor fără ajutor și a săracilor aflați în incapacitate de a munci într-unul din spațiile disponibile din domeniul public al comunei și bugetarea la începutul fiecărui an a acestei activități de protecție socială.

