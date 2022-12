REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA grădinițelor Dumbrava Minunată, Lizuca și Waldorf din Râmnicu Vâlcea, prinse într-un amendament la bugetul României pe anul 2023

Email the Author

Deputatul Eugen Neață a explicat și cum au fost selectate cele trei grădinițe din Râmnicu Vâlcea pentru a fi incluse în amendamentul pentru alocarea de fonduri în vederea reabilitării și modernizării. „Știm cu toții că direcțiile principale ale unui buget național sunt stabilite ca urmare a programului de guvernare aflat în derulare. Susțin, alături de colegii mei social-democrați, și principiul de structurare a bugetului pentru anul 2023 și obiectivele naționale urmărite în alcătuirea lui. Acolo încap toate domeniile economice și sociale și marile proiecte de viitor. Propunerea mea a fost una directă, extrem de concretă, aleasă pentru a avea succes! Am discutat cu primarul Mircia Gutău și m-am oprit asupra acestui subiect din cel puțin două motive. Unul este că nimic altceva nu poate avea prioritate înaintea copiilor și a condițiilor în care ei își petrec timpul pentru joacă și pentru învățare în timp ce părinții lor sunt plecați la serviciu. Al doilea motiv este că suma cerută este una ușor de acceptat de cei care au grijă de echilibrul general al bugetului național. Reabilitarea și modernizarea celor trei obiective școlare se bazează în principal pe bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Suplimentul de bani, acceptat ca finanțare din bugetul național, nu face decât să se alăture efortului pe care administrația Mircia Gutău îl face de ani buni, cu multă pricepere, pentru modernizarea municipiului Râmnicu Vâlcea” , a concluzionat Eugen Neață.

Bugetul Național al României a fost adoptat zilele trecute, cu mult mai devreme decât în alți ani, atunci când bugetul se dezbătea și aproba (tărăgănat rău de tot) abia după ce începuse anul la care bugetul acesta se referea. Iată că, de data aceasta (ca și anul trecut, de altfel), așa cum era și normal, bugetul a fost dezbătut și aprobat mult mai devreme. Mai multe informații despre dezbaterile și aprobarea Bugetului României pentru anul 2023 ne-au fost prezentate de către deputatul Eugen Neață, reprezentantul județului nostru în Parlamentul țării fiind și cel care a propus un amendament care prevede alocarea expresă de fonduri pentru reabilitarea și modernizarea grădinițelor Dumbrava Minunată, Lizuca și Waldorf din Râmnicu Vâlcea. Cu sprijinul colegilor social-democrați ai deputatului Eugen Neață, proiectul a fost aprobat și, deci, realizarea sa va deveni o certitudine în anul 2023. „Activitatea noastră în Parlamentul României se concentrează acum pe discutarea, pe completarea și pe adoptarea bugetului național. În viziunea colegilor mei social-democrați, bugetul anului viitor este unul al înfăptuirii unor programe clare, ușor de urmărit în derularea lor, dedicate în principal investițiilor. Mai exact, 7,2% din bugetul României merge în investiții. Cu 26% mai mult decât în anul 2022. Domeniile prioritare: social, economic, sănătate, agricultură și transport. Mulți dintre parlamentari, deputați sau senatori, au identificat în localitățile pe care le reprezintă subiecte bugetare pe care să le propună pentru adoptare cu prilejul discuțiilor care au loc în jurul bugetului național. Eu însumi am cerut o finanțare de care să beneficieze municipiul Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea grădinițelor pentru copii Dumbrava Minunată, Lizuca și Waldorf. Comisia pentru buget și finanțe din Parlamentul României a susținut amendamentul pe care l-am propus. A fost susținut și de votul din plen” , a declarat Eugen Neață cu privire la acest subiect.

