Inspectorii Registrului Auto Român au reamintit că intervențiile în sisteme de siguranță ale autovehiculului sunt complexe și necesită obligatoriu piese și componente omologate. „Controalele RAR au rolul de a stabili o stare de normalitate și legalitate în sfera serviciilor oferite posesorilor de autovehicule și de a-i încuraja să intre în legalitate pe cei care desfășoară activități de reparații în mod neautorizat. Registrul Auto Român recomandă ca achizițiile de componente auto din mediul online să se facă din surse sigure, iar piesele să fie omologate. Vânzătorul trebuie să ofere garanție pentru produsele comercializate. Conform reglementărilor europene, în cazul în care piesele respective nu se potrivesc, cumpărătorul are dreptul să le returneze, evident fără ca acestea să prezinte urme de uzură” , au mai transmis inspectorii RAR. Sursă foto: Arhivă • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Registrului Auto Român

Oficialii RAR au mai atras atenția posesorilor de autovehicule că reparațiile efectuate în ateliere care nu respectă legea sunt calea cea mai sigură spre riscul de a primi servicii de o calitate îndoielnică. „Dacă alegeți să vă reparați mașina pe principiul «ieftin și rapid», într-o unitate improvizată, rețineți că NU aveți cum să verificați calitatea reparațiilor făcute. În plus, aveți șanse zero ca ulterior să rezolvați pe cale amiabilă eventualele inconveniente cauzate de calitatea slabă a lucrărilor” , a declarat Mihai Dogărescu, șeful Departamentului Supraveghere Piață (DSP) din cadrul RAR.

