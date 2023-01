RÂMNICUL ARE APROBATE CINCI PROIECTE prin Programul „Anghel Saligny”

Email the Author

Și dacă tot am vorbit despre ele, se cuvine, credem noi, să fie amintite și proiectele care se vor derula în Râmnicu Vâlcea cu finanțare din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”: 1. „Amenajare sens giratoriu la intersecția Calea lui Traian cu strada Posada” ; 2. „Arteră de circulație între splaiul Independenței și strada Morilor, inclusiv pod peste râul Olănești” ; 3. „Arteră de legătură între splaiul Independenței și strada Corneliu Tamaș” ; 4. „Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu” (la intersecția cu drumul spre Ocnele Mari); 5. „Arteră de legătură strada Matei Basarab – lacul Nord – bulevardul Republicii – strada Nicolae Titulescu” . La toate aceste proiecte se adaugă și proiectul de extindere a rețelei de gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea, un proiect care are valoarea de peste 31 mil. lei.

Anul 2022 a fost unul destul de bun pentru Primăria Râmnicu Vâlcea în ceea ce privește proiectele aprobate în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Deși a fost lansat de mai puțin de un an, municipiul reședință de județ are deja aprobate cinci proiecte, în valoare totală de 125 milioane lei. Din acest punct de vedere, al numărului ridicat de proiecte aprobate prin PNI „Anghel Saligny”, Râmnicul este unitatea administrativ teritorială campioană din județul nostru și una dintre fruntașe în regiune. Din păcate, în județul nostru există și localități (vorbim în special despre comune) care nu au nici măcar un proiect aprobat prin acest program național de investiții.

