RÂMNICENII MAI AU LA DISPOZIȚIE O SĂPTĂMÂNĂ în care pot să trimită propuneri pentru Proiectul de buget local 2023

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Cum v-am anunțat și în alte ediții ale ziarului nostru, în data de 9 ianuarie 2023, Proiectul de buget local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2023 a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei, la adresa www.primariavl.ro . S-a dat astfel startul procedurii de consultare publică în conformitate cu legislația în vigoare, iar până în prezent s-au primit 10 sugestii și observații față de propunerea Municipalității. Cetățenii interesați să participe la procesul decizional mai au la dispoziție aproape o săptămână în care pot trimite sesizările, observaţiile sau punctele de vedere. Până pe 24 ianuarie 2023, ei pot trimite aceste propuneri fie pe adresa de e-mail dedicată dezbaterebuget@primariavl.ro, fie prin adrese depuse la Registratura Centrală din strada General Magheru nr. 25. Proiectul de buget pentru anul 2023 are o valoare estimată de 430.411.180 lei şi urmează să fie aprobat de către Consiliul Local al Râmnicului până la începutul lunii februarie.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții ianuarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « dec.