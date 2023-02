Rădulescu, cu ochii pe autostrada Sibiu-Pitești

Email the Author

Luni, 27 februarie 2023, am avut o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Mapa-Cengiz, constructorii care vor realiza lucrările Secțiunii 2 Boița – Cornetu a autostrăzii Sibiu-Pitești. La întâlnirea, care s-a desfășurat la punctul de lucru de la Câineni, au fost prezenți și reprezentanți ai CNAIR, ai Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, precum și șefii ocoalelor silvice Clăbucet și Câineni. Scopul întâlnirii de astăzi a fost stabilirea procedurilor legate de scoaterea din fondul forestier a terenurilor aferente culoarului de expropriere pentru secțiunea Boița-Cornetu a viitoarei autostrăzi. Am promis că voi participa la aceste ședințe de progres, deoarece autostrada Sibiu-Pitești este un obiectiv important pentru noi și ne interesează ca lucrările de pe raza județului nostru să fie realizate la termen. Constantin Rădulescu

