RACHIUL DE HOREZU, ambasadorul României la Berlin

Tăria olarilor a participat la deschiderea oficială a celei de-a 87-a ediții a expoziției „Săptămâna Verde 2023” (Grüne Woche), ce se desfășoară în perioada 20-29 ianuarie 2023, în capitala Germaniei, la Berlin.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) participă anual la expoziție cu un stand de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în cadrul căruia experți din MADR vor promova produsele agroalimentare românești recunoscute la nivel național și european.

Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor oferi spre degustare mostre din produse înregistrate pe scheme de calitate europene, respectiv Magiun de prune Topoloveni – IGP, Salam de Sibiu – IGP, Telemea de Ibăneşti – DOP, Novac afumat din Ţara Bârsei –IGP, Scrumbie de Dunăre afumată – IGP, Cârnaţi de Pleşcoi – IGP, Telemea de Sibiu – IGP, Caşcaval de Săveni – IGP, Salată cu icre de știucă de Tulcea – IGP, Salată tradițională cu icre de crap – STG și produse care urmează a fi înregistrate la nivel european: Plăcintă dobrogeană – IGP, Sardeluță marinată – STG, Salinate de Turda (ceafă, cotlet, piept de porc și pulpă de porc) – IGP. La ediția din 2023 a expoziției «Săptămâna Verde» de la Berlin se vor regăsi peste 60 de preparate din cele aproximativ 700 înregistrate în Registrul Național al Produselor Tradiționale, cum ar fi: sloi/tocan de oaie, brânză de burduf în coajă de brad de la Bran, păstrăv afumat în cobză de brad de la Suceava, cașcaval Brădet, prune afumate de Vrancea, care au potențial de înregistrare pe sisteme de calitate europene.

Din categoria băuturilor spirtoase cu Indicație Geografică vor fi promovate: Pălinca din județele Satu Mare și Maramureș, Țuica Zetea de Medieșu Auriu, județul Satu Mare și Țuică și Rachiu Sordony de Horezu, din Vâlcea, ce urmează etapele înregistrării europene.

Membrii Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale vor participa la eveniment cu produse tradiționale și materiale promoționale aferente, din județele: Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Cluj, Gorj, Hunedoara, Satu Mare, Tulcea, Vâlcea și Vaslui.

Totodată, patronatele și federațiile din sectorul industriei alimentare vor fi prezente cu produse ale companiilor cu potențial de export din județele Buzău, Constanța, Vâlcea, Suceava, Tulcea și vor expune în cadrul standului MADR produse de patiserie și panificație, carne, lactate, procesare legume-fructe”, au anunțat organizatorii.

Ce reprezintă Expoziția „Săptămâna Verde 2023”?

Expoziția „Săptămâna Verde 2023” reprezintă atât o platformă de afaceri, cât și un festival al tradițiilor gastronomice și folclorice cu impact mediatic de anvergură în Europa, cât și pe plan mondial. În plus, acest eveniment constituie o oportunitate pentru dezbaterea unor probleme de actualitate, cum ar fi: protecția climei, economia circulară, conservarea resurselor și utilizarea durabilă a terenurilor.

În marja expoziției Săptămâna Verde, în perioada 18-21 ianuarie 2023, are loc Forumul Global pentru Alimentație și Agricultură (GFFA), cea mai importantă conferință internațională pe probleme cheie pentru viitorul agriculturii și industriei alimentare globale, organizată de către Ministerul Federal al Agriculturii și Alimentației din R.F. Germania, la Berlin, ce are ca invitați, delegați la nivel înalt. În fiecare an, Ministerul Federal al Alimentației și Agriculturii discută aspecte și problematici actuale cu impact global. GFFA 2023 va aborda subiectul „Transformarea sistemelor alimentare: un răspuns mondial la crize multiple”.

GFFA 2023 își propune să promoveze dezbateri și să exploreze posibile modalități de colaborare globală și națională într-un spirit de parteneriat, astfel că peste 2000 de vizitatori din politică, afaceri, mediul academic și societatea civilă vor discuta despre cum se poate realiza o transformare de succes. Conferința miniștrilor agriculturii de la Berlin este punctul culminant politic al GFFA, în cadrul căruia aproximativ 70 de miniștri ai agriculturii din întreaga lume vor adopta un comunicat politic comun. Evenimentul se va bucura și de prezența unor reprezentanți la nivel înalt din peste zece organizații internaționale între care amintim FAO, OCDE, Organizația Mondială a Comerțului și Banca Mondială.

Brandul Sordony are ca origine familia Sordonie de etnie greacă care în 1870 a înființat această distilărie pe care Cătălin Șoarece împreună cu familia au reușit să o cumpere de la fosta societate Vinalcool Drăgășani – Vâlcea și să o îmbunătățească cu o instalație de distilare tip Calvados pe care au achiziționat-o în anul 2007 din Germania. În prezent, portofoliul de 12 produse adună țuică, rachiu și palincă.