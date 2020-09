PSD: PROIECTE REALIZATE și PROIECTE VIITOARE în județul Vâlcea, pe domenii strategice

PROIECTE REALIZATE ÎN PERIOADA 2016-2020

1.INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Am realizat un record, fără precedent de la înființarea Consiliului Județean, în ceea ce privește kilometrii de drumuri județene reabilitate într-un singur mandat.

Aproximativ 330 km de drumuri județene (reprezentând aproximativ 35% din total) sunt în curs de modernizare sau modernizați, din bani europeni, fonduri guvernamentale și bugetul propriu

142 de milioane euro, fonduri investite în drumurile județene

Principalele proiecte de modernizare finalizate sau în execuție:

DJ 678, Budești (DN 7) – Galicea – Olanu – Drăgoești – Câmpu Mare (38,550 km)

DJ 678 A, Tătărani (DN64) – Mihăești – Galicea – Nicolae Bălcescu – Milcoiu (26,868 km)

DJ 677 A, Sutești – Crețeni – Amărăști – Glăvile – Pesceana – Șirineasa (35,220 km)

DJ 643 B, Diculești – Valea Mare – Stănești – Măciuca – Lădești – Roești (35,873 km)

DJ 646 B, Frâncești (DJ 646) – Păușești – Pietrari (13,660 km)

DJ 703 G, Călimănești – Sălătrucel – Berislăvești (12,650 km)

DJ 658, Bujoreni (DN7) – Muereasca – mănăstirea Frăsinei (13,170 km)

DJ 646 C,Băluțoaia – Mânăstirea Surpatele, Frâncești (2,686 km)

DJ 651, Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti (5,000 km)

În perioada 2016-2020, prin RAJDP, Consiliul Județean Vâlcea a investit, în drumurile județene, aprox. 18 milioane euro pentru realizarea lucrărilor de întreținere, reparații curente și covoare bituminoase (136 km);

Continuăm investițiile în singura Regie autonomă județeană de drumuri și poduri, aflată pe profit. A fost achiziționată o stație nouă de asfalt și se vor adăuga și alte utilaje necesare.

2.SĂNĂTATE 2016-2020

31 de milioane euro, fonduri investite în sănătatea vâlcenilor, prin proiecte finalizate, în execuție sau în procedură de licitație;

4 milioane euro, aparatură medicală de ultimă generație, pentru SJU Vâlcea, achiziționată cu fonduri europene și din bugetul propriu al județului: mamograf, aparat EKG, aparat ultrasonic SONOPET, ecograf UPU, paturi digitalizate la secția ATI, aparatură secția radiologie, mese de operație etc.

Principalele proiecte finalizate sau în execuție:

Am finalizat lucrările de modernizare a saloanelor și a sălilor de naștere și avem în derulare un proiect ce cuprinde lucrări de consolidare a clădirii Maternității;

Am reabilitat spațiile Policlinicii cu Plată, locație unde își va desfășura activitatea Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea;

Am înființat Centrul de Permanenţă din Ostroveni, proiect realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Am reamenajat spălătoria de la Spitalul Nr. 2;

Modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea – în desfășurare, proiectare și execuție lucrări

Am realizat investiții majore la Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, precum construirea unui sediu administrativ, reabilitarea sistemului de canalizare, realizarea unor căi de acces și lucrări de împrejmuire;

Am realizat investiții la Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești, precum modernizarea drumului de acces, amenajarea unei bucătării, achiziționarea de aparatură medicală și containere de triaj epidemiologic;

Am făcut primii pași pentru redeschiderea Spitalului din Bălcești: am alocat fondurile necesare pentru întocmirea documentației aferente proiectului, în cuantum de 276.000 lei;

3.PROTECȚIE SOCIALĂ

2,6 milioane euro, din fonduri europene, investiți în proiecte de infrastructură socială, de trei ori mai mult decât în mandatul precedent!

Până în luna octombrie, vom finaliza lucrările la două obiective de investiții:

Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca

Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Comunitare – Râmnicu Vâlcea

Am alocat, lunar, burse sociale/medicale, elevilor din învățământul special, din fonduri proprii ale județului.

4.INFRASTRUCTURĂ DE MEDIU

46 de milioane euro, investiți în infrastructura de mediu

Vom rezolva problema depozitării și colectării deșeurilor în județul Vâlcea, prin realizarea primului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, la Roești investiție în valoare de circa 138 milioane lei, din bani europeni, fonduri guvernamentale și buget propriu!

Vom reabilita rețelele primare și secundare ale CET Govora S.A. printr-un proiect ce va asigura un sistem de termoficare eficient, un consum optim la tarife suportabile, dar și reducerea nivelului de emisii de gaze și a altor poluanți

5.TURISM

Am susținut turismul prin investiții directe, prin proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere, dar și prin susținerea unor programe și proiecte în domeniul cultural!

40 km de drumuri județene modernizați sau aflați în curs de modernizare, pentru susținerea turismului monahal și un acces facil către mănăstirile: Frăsinei, Surpatele, Dintr-un Lemn, schiturile Iezer și Pahomie

Susținerea și promovarea festivalurilor și evenimentelor cu tradiție care au avut loc în județul Vâlcea, cât și susținerea unor proiecte culturale locale

Am finalizat complexul turistic și de agrement Mirajul Oltului, cu cel mai mare ansamblu de tobogane din județ

Am făcut primii pași pentru realizarea Complexului de Servicii Balneare, în parteneriat cu Primăria Comunei Vlădești







6.CULTURĂ

Am alocat, pentru prima dată, fonduri pentru învățământ și cultură! Peste 1 milion de lei, fonduri din bugetul propriu al județului, pentru investiții și proiecte dedicate învățământului și culturii vâlcene!

În cei patru ani, toate instituţiile de cultură subordonate au beneficiat de sprijin și finanțări pentru modernizare

La Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea: buget record pentru achiziționarea de carte, achiziționarea unei tipografifii în luna august 2020 și înfințarea Centrului Cultural Românesc „Antim Ivireanul” la Parla, Spania

La Muzeul Satului Vâlcean, am sprijinit amenajarea unui amfiteatru, cu o capacitate de 400 de locuri, cât și reconstituirea vechii primării Genuneni;

La teatrul Anton Pann, am investit în recondiționarea fațadei clădirii și a terasei situate la mansardă, în modernizarea sediului, cât și în achiziționarea copacului Wi-Fi

Am realizat acțiuni specifice și vom continua parteneriatele cu asociațiile culturale (Forumul Cultural al Râmnicului, Asociația Seniorilor Vâlceni etc.). Un eveniment organizat în colaborare cu seniorii noștri este „Gala Seniorilor din Educație, Știință și Cultură”.

Investim în restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu și vom construi, în apropierea muzeului, un Complex de Servicii, Turism și Agrement

Am reînființat Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu” care, din 2018 și până în prezent, a avut reprezentații de înaltă ținută, la diverse manifestări culturale. În anul 2021, vom organiza, la Vâlcea, primul Festival Național al Fanfarelor Militare

7.ÎNVĂȚĂMÂNT

Am premit, pentru pentru prima dată, într-un eveniment intitulat Gala Educației, olimpicii și elevii vâlceni de nota 10!

Am reabilitat Școala Populară de Arte și Meserii din Râmnicu Vâlcea. Aici, a fost realizat și un studio de înregistrări modern, cu aparatură de ultimă generație

8.ADMINISTRAȚIE

Am dezvoltat un sistem unitar și sustenabil de management al calității, la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari

Implementăm proiectul european “Județul Vâlcea – Orizont 2030”, prin care ne propunem:

implementarea digitalizării activităților Consiliului Județean Vâlcea și crearea facilităților de acces online la serviciile pe care le oferim cetățenilor;

elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Județului Vâlcea pentru perioada 2023 – 2030;

crearea portofoliu de proiecte pentru următoarea perioadă de programare.

9.TINERET ȘI SPORT

Am susținut și vom susține sportul vâlcean!

Am contribuit decisiv la reînvierea unei tradiții de zeci de ani în handbalul românesc. Din anul 2018, Consiliul Județean Vâlcea finanțează substanțial echipa SCM Rm. Vâlcea.

Am sprijinit, pentru prima dată, în mod direct, fotbalul vâlcean, prin finanțările acordate, fiind suportate baremurile de arbitraj și asistența medicală!

Am organizat evenimente de recunoaștere pentru sportivii vâlceni cu rezultate deosebite obținute la competițiile naționale, europene sau mondiale precum „Gala Fotbalului Vâlcean” și „Gala Sportului Vâlcean”.

Cred în tineri și în puterea lor și am demarat procesul de constituire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret!

PROIECTE VIITOARE, PE DOMENII STRATEGICE, PERIOADA 2020-2024

1.INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Proiecte pregătite, pentru încă 170 km de drum județean, în valoare de peste 83 de milioane euro;

Până în anul 2024, întreaga rețea de drumuri județene va fi modernizată;

2.SĂNĂTATE

„VOM AVEA CELE MAI BUNE SPITALE DIN REGIUNE!”

Reabilitarea în integralitate a clădirii Maternității, proiect european, cca. 8 milioane euro;

Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;

Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din cadrul „Spitalului Vechi” – Spitalul Nr. 2, respectiv secțiile: Oftalmologie, Psihiatrie 2, de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Dermato-Venerice și Infecțioase și Compartimentul de Psihiatrie Infantilă;

Realizarea unui centru de radioterapie și tratamente oncologice în curtea secției SJU Vâlcea, din str. Remus Bellu, nr. 3;

Reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești.

3.PROTECȚIE SOCIALĂ

Vom reabilita căminele de la Lungești, Zătreni și Băbeni;

Vom construi căsuțe de tip familial, în două locații situate în municipiul Râmnicu Vâlcea;

Accesăm fonduri SEE și fonduri norvegiene, iar prin proiectul Asistenţă Comunitară Integrată, li se vor îmbunătăți condițiile de viață unor grupuri vulnerabile;

Vom dezvolta proiectul „Centru comunitar integrat“ în comuna Vaideeni, prin care se vor reabilita, moderniza și dota centrele comunitare integrate, care ulterior vor oferi servicii medico-sociale, de prim ajutor și sprijin persoanelor defavorizate;

Vom realiza Centrul Social Multifuncțional, în zona Troianu, Râmnicu Vâlcea;

Vom realiza lucrări de consolidare și reabilitare energetică a Școlii Profesionale Speciale Bistrița, județul Vâlcea.

4.INFRASTRUCTURĂ MEDIU

Vom rezolva problema depozitării și colectării deșeurilor în județul Vâlcea, prin realizarea primului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, la Roești investiție în valoare de circa 138 milioane lei, din bani europeni, fonduri guvernamentale și buget propriu;

Vom reabilita rețelele primare și secundare ale CET Govora SA printr-un proiect ce va asigura un sistem de termoficare eficient, un consum optim la tarife suportabile, dar și reducerea nivelului de emisii de gaze și a altor poluanți;

Vom construi în parteneriat public-privat o centrală de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze naturale sau alți combustibili alternativi,care să asigure furnizarea agentului termic populației din Râmnicu Vâlcea și care să producă energia necesară funcționării zonei industrial.

5.TURISM

Am făcut primii pași pentru realizarea Complexului de Servicii Balneare, în parteneriat cu Primăria Comunei Vlădești;

Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea;

Dezvoltarea infrastructurii de agrement din comuna Vaideeni, proiect ce cuprinde Adventure Park, domeniul schiabil, satul de vacanță „Ursulețul”;

Îmbunătățirea accesului către Vf. Roman și introducerea energiei electrice în zonă;

Dezvoltarea turismului în comuna Vlădești, proiect ce cuprinde: Adventure Park, amenajare trasee turistice pentru biciclete, off road, echitație, drumeție, tiroliană, observator astronomic, tabără școlară, stână turistică etc.

Realizarea unei platforme online integrată, care să cuprindă toți agenții economici din domeniul turismului și toate obiectivele turistice din Județul Vâlcea, în vederea promovării;

Punerea în valoare a turismului montan de drumeție în județul Valcea.

6.CULTURĂ

Vom construi, în apropierea Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, un Complex de Servicii, Turism și Agrement;

În anul 2021, vom organiza, la Vâlcea, primul Festival Național al Fanfarelor Militare;

Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Ansamblului „Cula Duca”;

Restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Stolniceni „Buridava”;

Restaurarea Centrul istoric „Arutela”.

7.ÎNVĂȚĂMÂNT

Vom înființa Cyber Smart Academy – proiect în cadrul căruia vom realiza investiții de tip cluster care să asigure tinerilor pregătirea și specializarea profesională în domeniul IT, cât și realizarea de parteneriate cu societăți și operatori din domeniu, în scopul preluării și angajării acestora. Prin proiect ne propunem și realizarea unui parc IT în județul Vâlcea.

Vom realiza lucrări de consolidare și reabilitare energetică a Școlii Profesionale Speciale Bistrița, județul Vâlcea. Prin proiect se propun lucrări de reabilitare termică și consolidare a celor patru corpuri de clădiri, recompartimentări și dotări.

Vom dezvolta învățământul profesional, în vederea incluziunii pe piața muncii, prin stabilirea unui parteneriat între școlile profesionale și operatorii economici (învățământul dual).

8.TINERET ȘI SPORT

Am susținut și vom susține sportul vâlcean!

Vom achiziționa o suprafaţă de teren, în proximitatea Municipiul Râmnicu Vâlcea, pe care vom amenaja o bază sportivă cu terenuri pentru fotbal, tenis, atletism, în care, sportivii şi antrenorii vor avea acces gratuit;

Vom achiziționa echipamente sportive și truse medicale pentru toate echipele de fotbal din județ;

Vom reînființa echipa de fotbal a județului Vâlcea;

Cred în tineri și în puterea lor și, de aceea, am demarat procesul de constituire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret!



