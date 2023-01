Email the Author

În cazul în care mai interesează pe cineva basmele unui partid făcut țăndări la nivel național și decredibilizat total la Vâlcea, vă spunem că Uniunea pentru Salvarea România (căci despre acest partid este vorba) anunță că a pregătit „un nou set de măsuri anti-inflație” . Măsurile ce vor fi gândite, adoptate și implementate de USR-iști ar urma să gonească inflația din țară, iar locuitorii patriei (câți or mai fi rămas prin ea) să o ducă iar… bine. De parcă ar putea cineva să stabilească în mod clar când au dus-o românii bine sau… mai puțin bine (observați că nu vrem să folosim cuvântul acela din trei litere care începe cu „r” și se termină cu „ău” :D) Și pentru a nu lungi vorba, vă prezentăm direct comunicatul transmis de USR Vâlcea în seara de miercuri, 25 ianuarie 2023.

