PRIMARUL GÎNGU DIN BUJORENI a câștigat procesul în care era acuzat de „uzurpare de calități oficiale”. Persoana care l-a reclamat pe nedrept ar putea ajunge la… închisoare!

Pe 22 februarie 2023, pe portalul just.ro, în secțiunea aferentă proceselor aflate pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, a fost publicată soluția pe care instanța râmniceană a dat-o în procesul în care un consilier local din comuna Bujoreni îl acuza pe primarul acestei localități, Gheorghe Gîngu, de „uzurpare de calități oficiale”. Instanța a stabilit că această acuzație care i-a fost adusă primarului Gîngu a fost una nefondată, fiind respinsă ca inadmisibilă.

În Codul Penal, o astfel de acuzație nefondată sau mincinoasă se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani. Rămâne de văzut dacă acel consilier local va ajunge după gratii.



Ce a stabilit instanța?

„În baza art. 341 alin. (6) lit. a) teza a II – a) C. proc. pen.;

Respinge, ca inadmisibilă, plângerea petentului Idiţa Marius formulată împotriva soluţiei de clasare dispusă prin ordonanţa procurorului din 23.09.2022 emisă în dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea nr. 758/P/2022. În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., obligă pe petent la plata sumei de 150 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 276 alin. (6) C. proc. pen. corob. cu art. 2 C. proc. civ., art. 451 alin. (2) C. proc. civ., admite, în parte, cererea intimatului Gîngu Gheorghe de acordare a cheltuielilor judiciare (onorariu avocat, în cuantum de 2.200 lei, conform chitanţei nr. 2 din 04.01.2023 de la fila 55 dosar). Reduce, din oficiu, partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariu avocat (de la 2200 lei la 1200 lei), pe motiv că acesta este vădit disproporţionat în raport cu complexitatea cauzei şi cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei (cu precizarea că măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său), şi, pe cale de consecinţă, obligă pe petentul Idiţa Marius să plătească intimatului Gîngu Gheorghe suma de 1.200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 22 februarie 2023. Judecător de cameră preliminară”, se arată în minuta Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Gheorghe Gîngu: „Pentru dreptate și adevăr o să lupt întotdeauna până la capăt!”

După aflarea verdictului dat în acest dosar de către magistrații Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, primarul Gheorghe Gîngu a declarat următoarele:

„Pentru dreptate și adevăr o să lupt întotdeauna până la capăt! Încă de la începutul acestui mandat, anumiți consilieri locali (numele unuia dintre ei îl puteți afla din captura atașată) nu fac altceva decât plângeri penale împotriva mea. Plângeri aberante, abuzive și rupte de realitate. În timp ce ei aleg să mă denigreze peste tot, eu am ales să mă apăr cu demnitate în justiție și să nu procedez precum dumnealor! Le transmit doar atât: nu mor caii când vor câinii!”.