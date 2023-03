Primăria Râmnicului spune că din Parcul Zăvoi nu s-a tăiat „un vagon de lemne”

Email the Author

În urma unei alarmări artificiale a opiniei publice din mediul online ca urmare a tăierii unor copaci în Parcul Zăvoi de către echipele Piețe Prest S.A., Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea face următoarele precizări: • Acțiunea din 6 martie 2023 în urma căreia au fost tăiați un plop și un brad (deci niciun stejar, cum s-a menționat!) a fost determinată de starea de degradare a acestor arbori și de faptul că erau amplasați în vecinătatea unor locuri de joacă, unul în partea dinspre est a parcului, iar celălalt în zona de ieșire spre Splaiul Independenței. Bradul rămăsese în timp fără crengi, care se uscaseră, și se prezenta sub forma unui trunchi drept cu risc mare de cădere, iar plopul se uscase în ciuda eforturilor anterioare ale echipelor de la Piețe Prest de a-l salva. • Prin această acțiune s-a dorit evitarea situației de anul trecut când, urmare a furtunii de la începutul lunii iulie, 16 copaci au fost doborâți doar în Parcul Zăvoi de rafalele puternice de vânt. • Tăierea celor doi copaci nu a necesitat avize din partea autorităților de mediu, întrucât era vorba de arbori uscați (avizul se cere doar pentru tăierea unor arbori sănătoși), iar, pe de altă parte, parcurile se supun legislației specifice spațiilor verzi. • În urma tăierilor din data de 6 martie 2023 au rezultat 6 mc de lemn (2 metri cubi de lemn de plop și 4 metri cubi de lemn de brad) – deci nicidecum „un vagon de lemne”, cum tendențios s-a afirmat. Lemnul de plop va fi folosit pentru alimentarea centralelor care încălzesc serele Piețe Prest de la Râureni, iar cel de brad va fi transformat în scânduri, fiind utilizat pentru reabilitarea unui acoperiș al atelierului de reparații din structura serelor de la Râureni, realizarea meselor pe care se așează răsadurile în aceleași sere, pentru refacerea lăzilor pentru flori de pe Calea lui Traian sau la băncile care necesită reparații. • Activitatea de întreținere a parcurilor prin eliminarea arborilor afectați și plantarea unora noi este una obișnuită oriunde în lume. Începând din 1 noiembrie 2022, Piețe Prest a plantat 57 de noi copaci în perimetrul Parcului Zăvoi, dintre care 20 în cursul acestui an. Primăria Municipiului își exprimă regretul că pretinși „specialiști” (și) în domeniul arboriculturii inflamează opinia publică cu postări false și alarmiste, de natură a decredibiliza activitatea a sute de oameni ce lucrează zilnic, cu eforturi considerabile, pentru ca Râmnicu Vâlcea să fie îngrijit, frumos și curat. • Biroul de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

