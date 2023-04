PRIMĂRIA RÂMNICULUI ALOCĂ 60.000 DE LEI pentru echipa de robotică a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

More Stories From Eveniment

Echipa de robotică „Infinitronics” de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” începe să culeagă roadele a peste șase luni de muncă după ce, în cadrul etapei naționale a competiției First Lego League Challenge desfășurată duminică, 2 aprilie 2023, la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București, s-a calificat (din poziția de vice-campioană) pentru etapa internațională ce se va desfășura în Marakesh, Maroc în a doua jumătate a lunii mai. Întrucât costurile de participare la evenimentul First Lego League Morocco 18-22 mai 2023 sunt unele destul de consistente, o delegație formată din cadre didactice de la colegiul râmnicean a solicitat primarului Mircia Gutău ajutorul financiar al administrației locale pentru a facilita celor 10 elevi membri ai echipei (împreună cu cei doi antrenori) continuarea unui traseu de excepție. Edilul-șef i-a asigurat pe profesori de sprijinul Municipalității Râmnicului, drept pentru care vineri, 7 aprilie 2023, va convoca în ședință extraordinară Consiliul Local pentru aprobarea unui sprijin financiar în valoare de 60.000 lei. Acești bani ar urma să acopere cheltuielile presupuse de transportul, cazarea și masa echipajului de robotică la competiția găzduită de țara din nordul Africii. Conștientă de necesitatea adoptării celor mai noi tehnologii, Primăria Râmnicului s-a implicat constant în ultimii ani în facilitarea participării elevilor la diverse evenimente naționale și internaționale cu specific de informatică și robotică, precum și în dotarea celor mai importante unități școlare din Râmnic cu calculatoare cât mai performante.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții aprilie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mart.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597