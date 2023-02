PRIMĂRIA RÂMNICULUI A ANUNȚAT CINE SE FACE RESPONSABIL pentru întocmirea expertizelor tehnice de evidențiere a riscului seismic la blocurile de locuințe

Email the Author

În contextul recentelor seime care au afectat grav Turcia și Siria, dar care s-au resimțit și pe teritoriul României, precum și ca urmare a numeroaselor intervenții în spațiul public (unele dintre ele nefundamentate sau chiar răuvoitoare), Primăria Râmnicu Vâlcea face următoarele precizări: În conformitate cu art. 3, alin. 1, lit. a) – c), din Legea nr. 212 din 12 iulie 2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, „proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare clădiri au următoarele obligații: a) să asigure urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare, în condițiile legii, în vederea identificării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare; b) să asigure expertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție; c) să asigure transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică și a încadrării clădirii într-o clasă de risc seismic către autoritățile administrației publice locale competente, precum și către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării monitorizării acțiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv notării în partea a III-a a cărții funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă”.

