PRIMĂRIA INVESTEȘTE în viitor! Încă un colegiu din Râmnic a fost modernizat

Joi, 9 februarie 2023, în prezența conducerii Primăriei Râmnicu Vâlcea, au fost inaugurate lucrările de amenajare realizate în ultima perioadă la Colegiul Economic. La această unitate de învățământ, în zona parterului, s-au modernizat patru săli de clasă, holul, grupurile sanitare aferente, s-a reabilitat sala de sport din incintă precum și accesul principal dinspre Calea lui Traian. În noile săli de clasă ale unității școlare unde, în prezent, învață 850 de elevi, au fost montate sisteme automate de stingere a incendiilor, audio-video, precum și antiefracție. În plus, s-au reabilitat rețelele termice și cele electrice, iar procesul educativ este facilitat de proiectoare video și sisteme de table inteligente. Cu această ocazie, edilul-șef al Râmnicului a apreciat calitatea lucrărilor executate, a mulțumit pentru buna colaborare conducerii Colegiului reprezentată de profesoarele Maria Păușescu – director și Livia Georgescu – director adjunct și a anunțat că unitatea școlară din sudul municipiului va beneficia și de alte investiții complexe în ceea ce privește reabilitarea termică a întregului imobil.

