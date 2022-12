PRIMĂRIA CERNIȘOARA NU A FOST UITATĂ la ultima alocare de fonduri din rezerva Guvernului

Email the Author

Săptămâna aceasta, Guvernul României a anunțat că alocă, prin Hotărâre, din Fondul de rezervă de care dispune, fonduri pentru câteva mii de localități din țara noastră. În județul Vâlcea, au primit bani cam trei sferturi dintre unitățile administrativ teritoriale, cele mai multe primind 102.000 sau 120.00 de lei lei. Nu a fost uitată nici Primăria Cernișoara, administrația locală de aici, condusă de edilul Dumitru Ciorîcă, urmând să primească suma de 120.000 de lei . Chiar dacă nu sunt suficienți pentru nevoile pe care le are o primărie, acești bani sunt utili administrației locale. Ei vor putea fi folosiți pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.

