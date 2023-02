Email the Author

Prefectul județului Vâlcea, Mihai Oprea, a convocat, marți după-amiază (14 februarie 2023), factorii decidenți (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea) pe tema cutremurului produs în județul nostru. Cutremurul cu intensitatea de 4,5 pe scara Richter s-a produs la adâncimea de 28,638 km. În urma evenimentului, echipajele operative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost în teren pentru efectuarea misiunilor de recunoaștere. Potrivit ISU Vâlcea, în municipiile Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, precum și în orașele Brezoi și Horezu, nu s-au înregistrat probleme și nu au fost semnalate pagube materiale sau victime. „În calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, am fost asigurat, în urma întâlnirii cu factorii decidenți, de faptul că, până în acest moment, nu au fost semnalate probleme în județul nostru. Cetățenii nu trebuie să intre intre în panică. În aceste situații este bine să ne păstrăm calmul. Trebuie să cunoaștem câteva reguli folositoare care ne pot ajuta să fim lucizi și să luăm cele mai bune decizii” , a subliniat, marți după-amiaza, Mihai Oprea, prefectul județului Vâlcea. În ceea ce privește cutremurele, cetățenii trebuie să știe că sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări anterior declanșării acestora . În urma producerii cutremurului, în cazul în care cutremurele generează consecințe grave, vor fi difuzate mesaje de avertizare a populației cu privire la măsurile de protecție adecvate. • Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea

