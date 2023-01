PRECIPITAȚIILE AU PROVOCAT PROBLEME și în nordul județului. Locuință inundată

Județul Vâlcea a fost afectat, în ultimele zile, de mai multe fenomene meteorologice extreme, traversând toate codurile de avertizare meteorologice (roșu, portocaliu și galben). Ca urmare, mai multe alunecări de teren s-au produs pe raza județului, cele mai grave în localitățile Muereasca și Berbești. Aceste situații nedorite au fost provocate de cantitățile mari de apă acumulate în urma ploilor abundente.

O locuință a fost inundată în Malaia

„Împreună cu inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, Dan Pascaru, însoțiți de primarul comunei Malaia, Gheorghe Dinculescu, am fost și duminică prezent pe teren, de această data în localitățile Brezoi, Voineasa și Malaia. Am discutat cu primarii celor trei localități traversate de râul Lotru și le-am cerut să acorde o atenție sporită, deoarece au fost înregistrate creșteri ale cotelor de atenție ale râului. Am evaluat situația la fața locului și în ceea ce privește barajul Brădișor și nu sunt probleme în acest moment. M-am deplasat alături de edilul din Malaia și de inspectorul șef al ISU Vâlcea și în satul Săliște din localitatea Malaia, unde o gospodărie a fost inundată, apa fiind scoasă de către pompierii ISU Vâlcea cu o motopompă. Am verificat și porțiunea din drumul județean 701 D Ciungetu-Galbenu, din satul Ciungetu, unde zilele trecute a avut loc o viitură. Am fost asigurat de instituțiile abilitate de faptul că în această zonă se poate circula fără probleme”, a declarat Mihai Oprea, prefectul județului Vâlcea, după vizita din Țara Loviștei.

„Suntem mobilizați la capacitate maximă în zonele cu probleme, acolo unde sunt alunecări de teren, căderi de arbori, pământ, grohotiș sau gospodării inundate. De asemenea, echipajele ISU Vâlcea, SDN Vâlcea, IPJ Vâlcea vor rămâne în zonele afectate din județ până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți”, a mai precizat prefectul Mihai Oprea.

• Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea