Povestiri din irealitatea la zi (2)

Așadar, Blocul și Alianța trecuseră la lupta de gherilă urbană, dându-și la gioale fără pic de reținere. Într-o confruntare electorală, atunci când cineva pierde de pe urma unui scandal politic, altcineva câștigă, logic, la vedere fiind doar consecințele acțiunii, nu și întreaga încrengătură de complicități care se desfășoară în subteran. Un al doilea post-it, pentru Secția Politic, mi-a decorat bordul mașinii. Eminența cenușie a Alianței trebuie să știe ceva, dacă nu cumva este instigatoarea din umbră. Subiectul se impune aprofundat, deși mai știam și eu câte ceva despre ascensiunea politică a eminenței sale. O eminență capabilă de orice, așa o consideram, și o conștiință care se mișca dezinvolt prin toate cercurile și sferele de influență, indiferent cât ar fi fost de încărcată. De pildă, e de notorietate cum E.S. s-a format ca mardeiaș în umbra stadioanelor, participând la răfuielile cu jandarmii din timpul meciurilor de fotbal. La începutul unei cariere fulminante, un meci Steaua-Dinamo era așteptat cu sufletul la gură și mâna pe ciomege. Apoi, a schimbat arena cu parcarea din fața sediului Guvernului sau cu rondul de la Parlament. Cu alte cuvinte, a devenit protestatar de profesie, alături de echipa de șoc pe care și-o recrutase pe sprânceană. Pe vremuri, partidele își recrutau liderii din rândurile mișcării sindicale pentru a fi cât mai active în stradă. Acum lupta politică a fost dusă la un alt nivel. Împreună executau comenzi personalizate. Organizatorii își făceau socotelile foarte scrupulos, avem așa: o autorizație de miting, plus o baricadă, plus o ambuscadă, bonus îmbrânceli cu jandarmii, huiduieli, gaze lacrimogene, tunuri cu apă. Totul costă atât! Serviciul de piar este inclus, căci informația trebuie să ajungă și să se propage cât mai repede prin mass-media. Pentru filmări profesionale se plătește separat întrucât dramatismul e scump. Cameramanii și fotografii organizației aveau o bogată experiență în domeniu, încât știau să surprindă exact momentul când bieții protestatari pașnici erau reprimați violent de către forțele de ordine, târâți pe caldarâm și băgați în dubele lor zăbrelite. Așadar, tot tacâmul se afla disponibil în ofertă. Acum, depindea foarte mult de scopul manifestației și de ce bifa fiecare din lista de accesorii pusă la dispoziție, pentru niște lupte de stradă cât mai autentice. E.S. se prezenta publicului ca un profesionist desăvârșit. Nu conta pentru cine executa comanda, stânga sau dreapta, anarhiști sau comuniști, sindicate sau patronate, bani să iasă și clientul să fie mulțumit. Să mai apeleze și a doua oară. La un moment dat, s-a deșteptat mardeiașul nostru. De ce să muncească atâta pentru alții când putea să-și formeze propria Alianță, nu? Așa a început totul. (orice asemănare cu fapte și cazuri autentice este pur întâmplătoare)

