POLIȚIȘTII VÂLCENI, din nou la școală

„Poliţia Română acţionează pentru creşterea gradului de siguranţă în şcoli, inclusiv pentru reducerea violenţei fizice şi psihologice (bullying), cu implicarea celorlaltor instituţii ale statului, cu competenţe în domeniu. Proiectul «Eroii Internetului» are ca scop pregătirea elevilor pentru explorarea lumii digitale în siguranță, iar acest obiectiv poate fi atins prin desfășurarea de activități pentru prevenirea criminalității și a victimizării minorilor, care sunt planificate și în perioada următoare. Polițiștii au prezentat, la aproximativ 300 de elevi, principalele obiective ale acestei campanii de prevenire, cel mai important fiind conștientizarea riscurilor la care se expun atunci când accesează mediul online” , au anunțat polițiștii vâlceni. „Au fost înmânate ghiduri ale familiei, care vor ajuta părinții și copiii să discute, să învețe și să se gândească împreună la siguranța online. Astfel, copiii învață să distribuie prudent informații – responsabilitatea comunicării online, ce ai voie să distribui și cu cine, să nu se lase păcăliți online, în principal prin a detecta ce este real și fals; cum să-și securizeze secretele (informațiile personale), conduită pe internet și cum să fie amabili, pentru a descuraja comportamentul de bullying, să fie curajoși, deschiși și să întrebe un adult atunci când întâlnesc ceva suspect pe Internet. Elevilor le-a fost prezentat și jocul «Eroii Internetului» – Interland, pentru a-și testa cunoștințele învățate pe platformă, în care trebuie să străbată cu bine Tărâmul Comorii, Tărâmul Amabilității, Râul Realității și Muntele Atenției” , ne-au mai informat oamenii legii. Sursă foto: IPJ Vâlcea • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

