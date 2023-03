POLIȚIȘTII AU PRINS-O PE TÂNĂRA care s-a urcat drogată la volan

La data de 14 martie 2023, în jurul orei 01.00, angajați ai Poliției Râmnicu Vâlcea au depistat o tânără în vârstă de 24 de ani, domiciliată în comuna Copăceni, în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului, sub influența unor substanțe psihoactive.

În urma verificării tinerei cu aparatul etilotest, rezultatul a ieșit pozitiv la două substanțe: T3B AMP și T3C KET.

„Conducătoarea auto a fost condusă la o unitate medicală, pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive în organism. De asemenea, a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.