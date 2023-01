POETUL NAȚIONAL AL ROMÂNIEI, comemorat la Arhiepiscopia Râmnicului

Email the Author

Ca în fiecare an, Poetul Național al României, Mihai Eminescu, va fi comemorat la Arhiepiscopia Râmnicului. De această data, evenimentul comemorativ este programat duminică, 15 ianuarie 2023, cu prilejul împlinirii a 173 ani de la nașterea poetului. „Manifestările duhovnicești-culturale vor debuta la ora 12.00 cu Slujba Parastasului ce va fi săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală «Sfântul Ierarh Nicolae» din Râmnicu Vâlcea. După momentul de pioasă rugăciune, în Sala «Gherasim Arhiepiscopul» din cadrul Așezământului «Sfântul Antim Ivireanul» va avea loc recitalul de muzică și poezie «Mihail Eminescu – imnograf al sufletului românesc», cu participarea extraordinară a actorului Alecsandru Dunaev, ce va fi acompaniat la pian de către doamna profesor Galina Nemțanu. Vă așteptăm, cu drag!” , se anunță în invitația lansată de către Arhiepiscopia Râmnicului.

