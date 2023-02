PLECĂCIUNEA LUI RAED ARAFAT pentru salvatorii celor doi copii care se puteau îneca în nordul Râmnicului

Email the Author

IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a postat un mesaj deosebit pentru pompierii care, duminică după-amiaza (12 februarie 2023), i-au salvat pe cei doi adolescenţi de 14, respectiv 16 ani, care au fost la un pas de înec după ce s-a spart gheaţa Oltului. „Nici acum nu știu cum au aruncat barca la apă. Cu motorul la turație maximă, au spart cu căngile cât au putut de repede gheața. Nu mai aveau timp. Cei doi copii se scufundau sub ochii lor. Pe mal, fratele mai mic al unuia dintre băieți nu s-a oprit din plâns decât atunci când salvatorii i-au adus pe mal. Doar câteva secunde mai lipseau și ar fi fost pierduți. Felicitări Alex, Daniel, Mihai și Cristi! Doi copii trăiesc astăzi datorită celor patru salvatori vâlceni” , a fost mesajul instituției conduse de Raed Arafat.

