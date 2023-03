PLATFORMĂ NOUĂ pentru eliberarea pașapoartelor

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

More Stories From Eveniment

În fiecare an, la data de 19 martie, este celebrată Ziua Pașaportului Românesc. În anul 2023 s-au împlinit 111 ani de istorie a documentului de călătorie românesc, 15 ani de biometrie de la lansarea primului paşaport electronic românesc, care se află deja la a III-a «generație». „Începând din data de 20 martie 2023, serviciul de programare on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte va emigra pe HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne (hub.mai.gov.ro/epasapoarte), platformă ce va constitui nucleul digitalizării serviciilor publice electronice prestate de structurile Ministerului Afacerilor Interne și care, în viitor, va putea fi utilizată și pentru efectuarea programărilor pentru serviciile prestate de celelalte structuri ale ministerului. Noul serviciu de programare on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte va fi disponibil și fără autentificare, introducând posibilitatea de a efectua o programare începând cu ziua curentă. Cetățenii vor avea la dispoziție noi forme de comunicare prietenoase și facile (de exemplu, serviciul de notificare prin e-mail și verificarea programării)” , anunță un comunicat oficial de presă. Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Vâlcea a eliberat, de la începutul anului 2023 și până în prezent, 3.333 documente de călătorie. Timpul de așteptare nu mai depășește 48 ore de la depunerea cererii.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.