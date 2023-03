Email the Author

Cele mai mari suprafețe de fond forestier ce vor fi regenerate natural în campania de împăduriri de primăvară din acest an sunt administrate de Direcția Silvică Suceava – 858 hectare, urmată de direcțiile silvice Bacău – 580 de hectare și Arad – 420 hectare. În privința regenerărilor artificiale, cea mai mare suprafață de fond forestier care va fi regenerată prin lucrări de împăduriri este administrată tot de Direcția Silvică Suceava – 829 hectare, urmată de direcțiile silvice Vrancea – 223 hectare și Mureș – 156 hectare. „Campania de împăduriri de primăvară se suprapune, parțial, cu Luna Plantării Arborilor, marcată anual, între 15 martie și 15 aprilie, conform Codului Silvic, prin numeroase acțiuni de împădurire, acțiuni de popularizare și educație forestieră. Având în vedere condițiile meteorologice favorabile, campania de împăduriri de primăvară a debutat înainte de 15 martie la mai multe direcții silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și va continua și după 15 aprilie, când se încheie Luna Plantării Arborilor, până la finalizarea programului campaniei. Programul anual de regenerare a fondului forestier de stat administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în cele două campanii de împăduriri, de primăvară și de toamnă, prevede regenerarea a 13.126 de hectare fond forestier, 8.893 hectare prin regenerări naturale și 4.233 hectare prin regenerări artificiale, lucrări de completări curente în plantații pe 2.368 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe 826 hectare, pentru toate lucrările fiind alocat un buget de 220,4 milioane lei. În ultimii cinci ani, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 72.545 hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului, din care 48.217 hectare prin regenerări naturale și 24.328 hectare prin lucrări de împăduriri, plantând 132,9 milioane de puieți forestieri” , au anunțat reprezentanții Romsilva prin intermediul unui comunicat de presă.

• toate aceste obiective ar trebui îndeplinite în timpul campaniei naționale de împăduriri de primăvară Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a anunțat că și-a propus să planteze circa 20 de milioane de puieți forestieri și să regenereze 9.643 hectare fond forestier proprietatea publică a statului în cursul campaniei de împăduriri de primăvară din acest an. Din acestea, pe 6.766 hectare vor fi efectuate regenerări naturale, iar pe 2.877 hectare regenerări artificiale, prin lucrări de împăduriri. Tot în cursul campaniei de împăduriri de primăvară, în fondul forestier de stat administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, vor fi efectuate lucrări de completări pe 1.997 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor pe alte 537 de hectare.

