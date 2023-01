PETRE DAEA A VENIT LA VÂLCEA pentru a explica fermierilor cum pot atrage noi fonduri europene

Joi, 5 ianuarie 2023, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent în județul nostru pentru a oferi informații despre atragerea banilor europeni pentru sisteme antigrindină, pentru irigațiile atât de necesare în agricultură, dar și pentru dezvoltarea investițiilor private în acest sector de mare importanță în economia țării. Ministrul Petre Daea a venit în Vâlcea pentru a prezida conferința regională Caravana Cunoașterii „Planul Național Strategic 2023-2027”. La întâlnire au participat directori ai instituțiilor subordonate ministerului de resort, reprezentanți ai autorităților locale, primari, dar și fermieri vâlceni interesați de atragerea de fonduri europene. Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta oportunitățile de finanțare din Planul Național Strategic și a informațiilor specifice legate de accesarea fondurilor europene.

Printre oficialitățile locale și județene care au fost prezente la întâlnirea cu întâiul agricultor al țării s-a aflat și Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, cel care a prezentat mai multe declarații după întâlnirea cu Petre Daea.

„Apreciez prezența la Vâlcea, la mai puțin de o lună de la precedenta sa vizită, a ministrului Petre Daea. L-am felicit pentru ambiția de a atrage, pentru sectorul agricol și dezvoltarea rurală, întreaga sumă, de 15,8 miliarde euro, pusă la dispoziția României. Pentru că se tot vorbește despre renașterea satului românesc, l-am rugat pe domnul ministru să nu uite nici de micii agricultori de la Vâlcea, care au nevoie de sprijin și de încurajare pentru a-și dezvolta o afacere în domeniul agricol. I-am explicat că județul Vâlcea are nevoie de irigații și că mă voi implica și voi sprijini, cu toată energia, accesarea de fonduri europene în acest scop. De asemenea, am primit asigurări că vom putea extinde sistemul antigrindină, investiție pe care am solicitat-o în urmă cu ceva timp. L-am rugat pe domnul ministru să-și îndrepte atenția și să găsească o soluție pentru decolmatarea canalelor de scurgere a apelor pluviale, aflate în zonele agricole de la nivelul județului”, a declarat Constantin Rădulescu.

CJ Vâlcea a solicitat preluarea unor clădiri de la Ministerul Agriculturii

„Am solicitat și preluarea, de către Consiliului Județean Vâlcea, a unor clădiri aflate în proprietatea Ministerului Agriculturii și folosirea acestora în interesul public al județului. La cum îl cunosc pe domnul ministru Petre Daea sunt convins că va căuta soluții pentru rezolvarea problemelor pe care i le-am prezentat”, a mai precizat președintele Constantin Rădulescu.