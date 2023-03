Peste 7 milioane de euro, pentru dotarea unităților de învățământ din 37 de localități!

Email the Author

În ședința extraordinară a Consiliului Județean Vâlcea, care s-a desfășurat marți, 28 martie, a fost aprobat un proiect ce vizează dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unor unități de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea, care urmează a fi depus în vederea finanțării prin PNRR. Este vorba despre: – 39 de unități de învățământ preuniversitar de stat din județ (37 localități); – 2 unități de învățământ preuniversitar special (Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Școala Profesională Specială Bistrița) – 5 unități conexe (Centrul Județean pentru Resurse şi Asistență Educațională (CJRAE) Vâlcea, Palatul Copiilor Rm. Vâlcea, Clubul Copiilor Drăgășani, Clubul Copiilor Horezu și Clubul Sportiv Școlar Rm. Vâlcea). Acestea vor fi dotate cu mobilier, echipamente digitale, dar și cu materiale educaționale și sportive. În vederea facilitării procesului de învățare, laboratoarele de informatică din aceste unități școlare vor fi dotate cu laptopuri, sisteme de sunet, microfoane, proiectoare etc., iar sălile de clasă, atelierele și cabinele școlare vor primi echipamente specifice și digitale. Valoarea totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului este de 34.638.877 lei (cca 7 milioane euro), din care valoarea eligibilă din PNRR este de 29.108.300 lei. Cele 37 de localități vâlcene care vor beneficia de dotări pentru unitățile de învățământ sunt: Comuna Alunu, Oraș Băbeni, Oraș Băile Olănești, Comuna Boișoara, Comuna Bunești, Comuna Cernișoara, Comuna Copăceni, Comuna Costești, Comuna Fârtățești, Comuna Glăvile, Comuna Gușoeni, Oraș Horezu, Comuna Ionești, Comuna Lăcusteni, Comuna Lădești, Comuna Laloșu, Comuna Lăpușata, Comuna Mălaia, Comuna Măldărești, Comuna Mitrofani, Comuna Nicolae Bălcescu, Oraș Ocnele Mari, Comuna Oteșani, Comuna Paușești-Măglași, Comuna Pesceana, Comuna Prundeni, Comuna Racovița, Comuna Scundu, Comuna Șinești, Comuna Sutești, Comuna Șirineasa, Comuna Ștefănești, Comuna Titești, Comuna Vaideeni, Comuna Voicești, Comuna Voineasa și Comuna Zătreni. „Proiectul urmează a fi depus la Ministerul Educației, în scopul obținerii finanțării prin PNRR, și are o durată estimată de implementare de 19 luni. Le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean, care au muncit foarte mult la acest proiect, precum și reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean și primarilor, pentru că s-au alăturat demersului nostru în vederea obținerii fondurilor necesare modernizării unităților de învățământ.”

