PESTE 20 DE MILIOANE DE LEI pentru Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Banii din PNRR vor fi folosiți pentru lucrări de eficientizare energetică

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Aflat la București în prima zi a acestei săptămâni (13 martie 2023), primarul Mircia Gutău a semnat contractul de finanțare în valoare de 20.331.522,87 lei pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, depus de Municipalitatea Râmnicului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 „Valul Renovării”. Liceul de la poalele Dealului Capela este cea de-a zecea unitate de învățământ din oraș ce urmează a fi reabilitată prin PNRR, alături de Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Grădinița cu program prelungit „Cozia”, Școala Gimnazială nr. 5, Grădinița cu program prelungit „Traian”, Grădinița cu program prelungit nr. 14, Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”, Liceul Sanitar „Antim Ivireanul”, Colegiul Energetic și Școala Gimnazială Colonie, ale căror finanțări au fost contractate în ultimele luni. Tot la Colegiul „Mircea cel Bătrân” se află în derulare, cu finanțare de la bugetul local, lucrări de reabilitare la sala de sport (refacerea acoperișului, a vestiarelor, a instalațiilor sanitare și termice, a suprafeței de joc etc.), lucrări ce urmează a se finaliza în această vară.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții martie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.