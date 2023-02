PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST din Râmnic și-au găsit un cămin primitor. Masă caldă, ceai, igienă, haine

În contextul temperaturilor tot mai scăzute înregistrate în ultima perioadă în Râmnicu Vâlcea, Centrul Social de Urgență „Ioana”, care funcționează în subordinea Primăriei municipiului, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, găzduiește în acest moment 13 persoane. Este vorba despre zece bărbați și trei femei, cu vârste cuprinse între 29 și 76 de ani, care se adăposteau în mod curent în scări de bloc, autogări, pe stradă etc., șapte dintre ele având și un handicap sau un istoric medical complex. La cele zece persoane se adaugă o persoană găzduită în baza Legii nr. 217/2003 privind violenţa domestică, pentru care s-a emis Ordin de Protecţie Provizoriu şi care nu are alternativă de locuire.

Toți cei care sunt găzduiți în Centrul Social de Urgență „Ioana” din cartierul 1 Mai beneficiază zilnic de o masă caldă în regim de catering și de ceai cald, de articole de igienă personală, articole vestimentare provenite din donaţii, de medierea relaţiei cu familia de origine (în vederea reintegrării), dar şi cu reprezentanţii administraţiei publice din localităţile de domiciliu pentru referirea cazurilor şi instituirea măsurilor de protecţie socială corespunzătoare. Persoanele găzduite mai primesc consiliere psihologică, asistenţă medicală primară și consiliere socio-juridică.

Centrul „Ioana” are o capacitate de cazare de 21 de locuri în șapte camere, existând și posibilitatea suplimentării, în cazuri de urgenţă, cu zece saci de dormit și tei paturi pliante.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea