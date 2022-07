PER ÎȘI FACE FILIALĂ (ȘI MAI) PUTERNICĂ LA VÂLCEA… în timp ce alte formațiuni dorm în papuci

Adevărată manifestare de forță pentru Partidul Ecologist Român – Filiala Vâlcea în după-amiaza de miercuri, 6 iulie 2022. Nu mai puțin de 300 de noi membri au fost primiți în partid, ecologiștii văzându-se, cel puțin de la Vâlcea, ca un partid mare, care va avea un cuvânt greu de spus în cele patru rânduri de alegeri care vor avea loc în anul 2024 (cu precădere la localele din toamna acelui an). Ba mai mult, îndrăznim să afirmăm că ecologiștii, dacă se vor motoriza mai mult prin județele în care stau deficitar (plus în București), cu aportul însemnat de capital electoral care va veni de la Vâlcea, ar putea să spere chiar să devină partid parlamentar după alegerile generale care vor avea loc în luna decembrie a anului 2024.

Dar, să lăsăm la o parte calculele de acest gen, căci vom avea destul timp pentru ele în ineditul an 2024, și să punctăm faptul că, la întâlnirea ecologiștilor de miercuri după-amiaza din Râmnicu Vâlcea, au participat peste 500 de persoane, din care, cum spuneam mai sus, aproximativ 300 au fost membri noi. Din structura națională a partidului au participat doi prim-vicepreședinți (din totalul celor trei care figurează în «organigrama» partidului): Mircia Gutău – primarul Râmnicului și Dan Moraru – președinte PER Constanța. Tot din structura centrală au mai fost prezenți la Râmnicu Vâlcea Antonie Solomon – vicepreședinte (fost primar al Craiovei), dar și președintele de la Organizația Națională de Tineret a PER.

Succesul acestei acțiuni importante de «recrutare» de noi membri în Filiala Vâlcea Partidului Ecologist Român se datorează fără doar și poate implicării primarului Mircia Gutău, dar și a altor oameni care se bucură de o bună imagine în fața electoratului din municipiu și din județ, din care putem îi putem aminti (fără a închide lista) pe Eusebiu Vețeleanu – președintele PER Vâlcea, Carmen Preda – consilier CL Râmnicu Vâlcea, Irina Maria Argeșanu – consilier CL Râmnicu Vâlcea, Ionuț Nuică – consilier CL Râmnicu Vâlcea, Mugur Mărcoianu – primar Măciuca, Dumitru Ciorîcă – primar Cernișoara și… mulți alții!



De ce PER poate rămâne al treilea partid ca importanță de pe «scena» politică vâlceană?

Pe lângă granzii PSD și PNL, a căror supremație pare greu spre imposibil de depășit de un alt partid, PER își poate consolida locul al treilea ca importanță pe «scena» politică vâlceană. Va avea «meci» greu cu AUR pentru acest ultim loc de pe podium însă PER-ul pare favorit. Asta chiar dacă George Simion, liderul AUR, va face o baie de mulțime, luna viitoare, în județul nostru, cu prilejul organizării nunții sale (bine, gurile rele spun că s-ar putea ca, până atunci, să fie lăsat baltă de mireasă!).

În rest, celelalte partide mai mici, dar cu ceva potențial, nu prea dau semne de viață la Vâlcea. Ne referim aici la Forța Dreptei, Alianța Pentru Patrie, ProRomânia, ALDE, PMP, PP-USL. Nici măcar USR și REPER (fostul PLUS) nu prea vor să fie vocale și se țin departe de electorat – de parcă nici nu le-ar trebui voturi! Despre UNPR, PV, PNȚ-CD, NOI, PRM și altele de acest gen nici nu mai vorbim; chiar dacă acestea există, măcar pe hârtie, și la Vâlcea!



Gutău: „Suntem ocoliți de investitori pentru că nu avem infrastructură”

Deși întrunirea ecologiștilor a fost una care a avut inclusiv caracter festiv, de primire în partid a câteva sute de membri, primarul Mircia Gutău, prim-vicepreședinte la nivel național al PER, nu a ratat ocazia de a spune unele lucruri «pe nume», chiar dacă, poate, auzind declarațiile sale, unii oameni politici importanți ai zilelor noastre s-ar bosumfla. În concret, primarul Râmnicului a trimis unele săgeți către cei care au guvernat țara în ultimii ani și a spus că municipiul este ocolit de investitorii importanți, care ar putea crea locuri de muncă, pentru că nu avem infrastructură. Edilul s-a referit și la faptul că, până la momentul finalizării autostrăzii Pitești – Sibiu, vor mai trece destui ani (perioadă în care traficul rutier de pe Valea Oltului va rămâne la fel de infernal). Și, oricum, pentru a fi legat într-un mod optim de viitoarea autostradă, Râmnicul va avea nevoie de realizarea drumului expres care trece prin Golești, Ciofrângeni și Tigveni, ajungând la Curtea de Argeș, acolo unde se va realiza legătura cu mult-visata autostradă peste Carpați!

„Suntem ocoliți de investitori pentru că nu avem infrastructură. Investitorii serioși care creează locuri de muncă vin atunci când ai o infrastructură adecvată și bine pusă la punct. Acestea este adevărul!”, a punctat Mircia Gutău.

Evenimentul s-a încheiat însă într-o notă cordială, iar problemele legate de lipsa investitorilor și a infrastructurii rutiere au fost lăsate pentru a fi rediscutate în perioada ce va urma. La final, Mircia Gutău a dorit să salute personal membri Partidului Ecologist Român, noi sau deja cu ștate în această formațiune politică.